La vez que Anel Noreña imploró perdón al cantante José José

México. El cantante fallecido José José y Anel Noreña cuando estuvieron casados vivieron una gran historia de amor que estuvo además marcada por momentos difíciles debido a las adicciones de él. Momentos de amor y sufrimiento rodearon siempre a la pareja, y en una ocasión, Anel imploró públicamente perdón a José José por el supuesto daño que le hizo tal vez sin querer.

Muy tormentosa, así es como muchas personas allegadas a Anel y José José definen a la relación que hubo entre ambos, quienes estuvieron casados durante 21 años y se separaron en 1991 en medio de circuntancias muy complicadas. Ella hizo público que su matrimonio con él se hizo cada vez más difícil por el problema del alcoholismo de él, pero también por el sobrepeso de ella.

En una entrevista que Anel otorgó al programa "Ventaneando", claramente le pide perdón a José José por el daño que pudo hacerle tal vez sin querer o quizá algunas veces con toda la intención.

Anel, quien durante muchos años de su vida se dedicó a modelar y a actuar, en la misma entrevista con "Ventaneando" refiere que por más que intentaron salvar su matrimonio, esto no pudo ser; ni el psicoanálisis de pareja al que se sometieron por trece años dio resultado.

Yo ya estaba muy enferma y él también. No bebió por dos años maravillosos. Pensé que ya la habíamos hecho. Cuando regresa todo, ya no sabía qué hacer, estaba muy devaluada. Ya no pude, teníamos 21 años ya juntos. Me rendí y nos separamos”, confesó.