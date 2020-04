La vez que Celia Lora golpeó a Martha Figueroa en la cara

Hace varios años Celia Lora le dejó bien claro a Martha Figueroa que nadie debía meterse con ella, prueba de ello fue cuando la reality star la golpeó en un restaurante de la Ciudad de México, pero el motivo te sorprenderá.

Al parecer Martha dijo que lo único que hizo Celia en su carrera en aquel entonces fue posar para una revista de caballeros y nada más por lo que no hubo mucho de que hablar de la hija de Alex Lora, lo que molestó demasiado a la hoy modelo quién es considerada una de las más guapas del medio del espectáculo, además de sus participaciones en reality shows, por lo que ese pleito dio mucho de que hablar.

"Yo llegue pedí una mesa y en lo que estaba ahí esperando en la entrada que me asignaran mi mesa que pasaron dos minutos se paró enfrente de mi con un celular hablando con alguien me empujó", dijo la periodista cuando Lora la confrontó.

Pero después la modelo al parecer se molestó más cuando Figueroa no le dio mucha importancia y fue en ese momento que se regresó dándole tremendo golpazo en la cara.

"Le dijo a la persona con la que hablaba mira una gata me acabó de encontrar yo no me sentí aludida seguí en lo mio lo volvió a repetir pero ahora sí diciéndome es para ti, tampoco le hice caso entonces como que ya se estaba yendo se regresó, se puso enfrente de mi y me preguntó con ojos así como desorbitados tú sabes quien soy y tu me ha visto una vez en tú vida así como loca y cuando le dije sí pas...", dijo Figueroa.

