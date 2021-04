La vez que Joan Sebastian y Justin Bieber se conocieron por primera vez

Quién fue muy consentida en todos los aspectos fue Juliana Figueroa, hija menor de Joan Sebastian, pues el cantante siempre la trató como princesa, incluso en una ocasión el icono mexicano la llevo a un concierto de Justin Bieber.

En redes sociales circula una foto donde Joan Sebastian aparece con la madre de su hija y el resto de la familia tomándose la foto del recuerdo con el cantante canadiense.

Dicha foto llegó a los 7 mil likes y es muy épico ver tanto al cantante de música ranchera a lado del intérprete de música pop hace ya varios años.

Para quienes no lo saben Joan Sebastian no solo tuvo la oportunidad de trabajar con famosos mexicanos, pues también lo hizo con Will .I.Am con el tema Hey You.

Dicho cantante también tuvo la oportunidad de trabajar con Justin Bieber con el tema That Power el cual fue muy popular.

Otra de las cosas que se admiran del poeta del pueblo es que sigue enamorando a varias generaciones con su música e incluso algunos de sus hijos siguen manteniendo vigente si legado.

Cabe mencionar que hoy en día los hijos de Joan Sebastian están a la espera de que se de a conocer como quedó la herencia que dejó en vida el cantante quien ya murió hace varios años.