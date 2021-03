La vez que Lady Gaga dio permiso a Ángela Aguilar de cantar una de sus canciones

Hace dos años, Ángela Aguilar interpretó la canción ‘Shallow’, hecha famosa en la voz de Lady Gaga, y fue la misma autora original quien dio su permiso para que la hija de Pepe Aguilar la cantara.

Ángela Aguilar es una de las cantantes del género del mariachi y el regional mexicano más famosas, a la corta edad de 17 años. Aunque hace unos años, la cantante tenía deseos de interpretar una de las canciones de una de sus ídolos musicales, la cantante estadounidense Lady Gaga.

Cuando surgió la idea de hacer un cover de la canción ‘Shallow’, la menor de la ‘Dinastía Aguilar’ no se imaginaba que sería la misma intérprete de ‘Bad Romance’, quien es autora y cantante original de la canción, daría su permiso para que esto sucediera.

En 2018, la canción ‘Shallow’, el dueto de Lady Gaga y Bradley Cooper para la película ‘A Star Is Born’ (‘Nace una estrella’) fue un arrasador éxito en las listas, llevándose durante el año posterior un número inalcanzable de premios, como el Grammy y hasta el Oscar.

La que seguramente es una de las canciones favoritas de muchos, lo es también de la cantante mexicana Ángela Aguilar, hija del famoso intérprete Pepe Aguilar, que en 2019 ya gozaba de un gran reconocimiento por parte de la crítica y el público.

Al ser invitada ese año por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (quienes entregan los Premios Grammy) para interpretar algunas canciones en su canal de YouTube, Ángela Aguilar tuvo la idea de cantar ‘Shallow’.

Según relató la misma en una entrevista, al principio la idea parecía ser lejana, al necesitar el permiso de la misma Lady Gaga para cantarla, pero aún así, sin nada que perder, se hizo el intento para contactar y tener su consentimiento.

“Me dijo mi mamá: ‘creo que no se va a poder porque tienen que pedirle permiso a la autora de la canción, que es Lady Gaga, así que creo que no se va a poder’”, dijo. “De repente salgo de la escuela y me dijeron ‘bueno, ya contactaron a Lady Gaga, y va a ver si quiere que la cantes’”

Aunque el llegar hasta los oídos de Lady Gaga ya parece ser una excelente noticia, lo cierto es que a Ángela Aguilar esto le preocupó aún más, pues tenía miedo a la respuesta que podría llegar a recibir: “Yo le dije a mi mamá ‘¿por qué me dices esto? y si dice que no, me va a destrozar’”.

“Lady Gaga dijo que sí, practica, vas a cantarla”

Al final, todo resultó en buenas noticias, pues la cantante de ‘Million Reasons’ había dado su ‘bendición’ a la joven, de entonces 15 años para cantar una de sus canciones más famosas hasta el momento.

“De repente estoy yo tocando el piano tratando de practicar y concentrarme... ‘Lady Gaga dijo que sí, practica, vas a cantarla’”.

Como era de esperar, el saber que Lady Gaga había dado a Ángela Aguilar permiso de cantar ‘Shallow’ fue para la joven una gran sorpresa que la llenó de emoción, y la inspiró a ensayar con más ganas e interpretarla a la perfección.

“¡Madre mía, me voy a morir! O sea, que Lady Gaga sepa quién soy es como… ¡wow!”.

Poco después, en julio de 2019, la cuenta oficial de YouTube de los Grammy subió el video perteneciente a su serie ‘Reimagined’ (Reimaginado), en el que cantantes aparecen para interpretar canciones de otros artistas.

Con su interpretación de ‘Shallow’ de Lady Gaga y Bradley Cooper, Ángela Aguilar se llevó la ovación del público, quienes no hicieron más que elogiarla por su talento y lo bien que cantó la canción.