La vez que María Félix mandó por un tubo a Pati Chapoy

Una vez más María Félix vuelve a estar en boca de todos y no por alguna de sus maravillosas películas, sino por haber mandado por un tubo a la periodista, Pati Chapoy una de las más reconocidas en el mundo del espectáculo considerada toda una pionera.

Resulta que la primera actriz quiso dar una conferencia de prensa en un restaurant de la Ciudad de México, pero de repente canceló todo, por lo que Chapoy se quedó helada por el desplante de la Doña con quien pudo haber tenido una exclusiva.

"A mí me temblaba desde aquí hasta acá y resulta que era una cantidad, pero cantidad de periodistas que obviamente con aquel desplante nos mandó a freír papas a todos, pero de repente se baja, yo me quede helada paleta viéndola...", dijo Chapoy en un programa hace varios años.

Tras haber sido desplazada pasó algo sorprendente pues nunca se imaginó que después de correr a la demás prensa la diva la tomó de la mano para concederle una entrevista pues le confesó algo a titular de Ventaneando.

"Me sienta en su mesa con el señor Carlos Monsiváis que a partir de entonces gozó de su amistad ahí me temblaba todo de la emoción, pero ahí me entere porque llega su hijo y su hijo Enrique Álvarez Félix me dijo lo que tú no sabes es que mi mamá ve todos los días El mundo del espectáculo cuando yo trabajaba en Televisa...", dijo Pati.

Fue a partir de ese momento que Pati Chapoy logró mantener una buena amistad con María Félix.

Te puede interesar

Así lucían Pati Chapoy y Sergio Andrade en su presunta relación

Máxine Woodside la enemiga de Pati Chapoy en el mundo del chisme

Pati Chapoy arremete en contra de Gustavo Adolfo Infante