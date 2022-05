La vez que Mario Bezares incomodó tanto a payasita que le hizo RENUNCIAR

México. Tiempo atrás Mario Bezares se vio involucrado en un hecho al que mucho se refiriero como "humillante" respecto a una payasita, esto tras haberle hecho pasar un mal momento en su programa de televisión.

"Mi reputación se mancha", dijo la payasita en su momento, cuando estuvo como invitada en el show del presentador mexicano Mario Bezares, y se trata de Jazmín López Villarreal, una presentadora reconocida por su trabajo con la cadena de televisión Multimedios.

Bezares y Jazmín conducían un programa en el año 2000 y circulan imágenes en YouTube del momento en que él la habría humillado a ella: “Señor Bezares, yo solo quiero decir que voy a cumplir la apuesta, me voy a pintar, pero después me voy a ir de la televisión regiomontana porque no es posible que mi reputación se manche”, le dice Jazmín a Mario.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Jazmín dio vida durante seis años a los personajes “Rayita” y “Estrellita Del Mar” en el programa Acábatelo, pero entre lágrimas se despidió tras cumplir su último reto.



“Esto no es cosa de risa y no es un juego. Voy a cumplir pero me voy. Sí me voy, no estoy jugando”, dice la conductora a Mario, quien le explica que lo que pasó entre ellos se trató de una simple broma.

El reto consistía que enfrentó Jazmín se trató de “tatuarse” en su cuerpo (vistiendo bikini) el uniforme del Club de Fútbol Monterrey, pero la popular conductora vestía un short y una playera de manga larga y se negó a utilizar el bañador: “No tengo cuerpo de bikini”.

“Se me hace una falta de respeto que yo, Estrellita, tenga que hacer esto. Así me despido de la televisión. Me voy a dejar tatuado esto”, comenta ella.

El video circula también en TikTok por la cuenta oficial de Acábatelo y desde ese entonces muchos internautas han apoyado la decisión que tomó la payasita.

“Que bueno que haya tomado esa decisión, esos programas no les dan su lugar a las mujeres”; “Que bueno que tuvo el valor de marcharse”; “ese tipo de programas y conductores denigran a la mujer”, escriben algunos usuarios en sus comentarios al respecto.

Jazmín López Villareal trabaja actualmente como presentadora de televisión en el programa Cada mañana, de la televisora Azteca Noreste y en sus redes sociales tiene muchos seguidores.

