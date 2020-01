La vez que Thalia habría hecho enojar a Salma Hayek

Circula un video en YouTube en el que se ve cómo la cantante Thalía parodia a su compatriota, la también actriz Salma Hayek, en el momento que esta le dijo a algunos periodistas que le quitaran los micrófonos de encima porque la molestaban.

Y ese quizá habría sido el motivo por el cual Salma estaría tal vez sentida con Thalía, aunque nunca ha hablado de ello a nadie. El hecho sucedió años atrás, cuando Thalía fue abordada por la prensa.

¡Cuidado, me están pegando con los micrófonos y eso no me gusta...!", expresa Thalía, refiriéndose a las mismas palabras que alguna vez Salma Hayek dijo ante la prensa.