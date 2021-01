La vez que Thalía se enojó con Itatí Cantoral por que le dieron más dinero que a ella

Itatí Cantoral de 45 años de edad es una de las actrices más queridas de la pantalla chica desde hace años, pues quien no la recuerda en su icónico papel como Soraya Montenegro en la telenovela María la del Barrio, donde se llevó la trama de acuerdo con los espectadores quienes la vieron hasta el final.

Y es que fue tanto el éxito de Itatí Cantoral que el dueño de Televisa en aquel entonces Emilio Azcarraga Milmo le regaló una fuerte cantidad de dinero, además le ofreció regresar nuevamente a la telenovela pues en la trama ella pierde la vida, esto molestó a la misma Thalía de acuerdo con Itatí Cantoral en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino.

Me dijo te voy a dar esta cantidad de dinero, quiero que, Thalía se enojó un poco se va a ir una semana, le vamos a tomar unos teléfonos para cubrir la telenovela pues ella es la protagonista, pero te vas a oír todo tú, entonces yo así de wow, dijo Itatí Cantoral en el Minuto que Cambió Mi Destino, donde la actriz habló de como le cambió la vida ese personaje icónico en redes sociales.

Después de haber confesado el éxito que tuvo en María la del Barrio, muchos de sus fans le hicieron saber a la mujer nacida en la Ciudad de México que actuó mucho mejor que la misma Thalía en esa época causando tremenda polémica, pues ella era considerada como la reina de las telenovelas en ese tiempo, pero Itatí Cantoral llegó a quitarle la corona a la intérprete de Amor a la Mexicana.

"Maria la del Barrio fue un éxito por Soraya. Ella se robó el show", "Y pensar que de no haber vuelto, no habríamos tenido la icónica escena de "maldita lisiada", "Porque no dices la verdad itati, que el rating se fue a pique, y tuvieron que revivirte para recuperar la sintonia, esa es la verdad", "Soraya era tan poderosa que mataba gente al solo aventarlos a la pared jajajjajajajjaja", le escribieron a Itatí Cantoral.

Actualmente Itatí Cantoral sigue siendo una actriz muy solicitada en diversos proyectos, es decir actualmente se encuentra trabajando en la telenovela, La Mexicana y el Guero, a lado de Juan Soler, con quien tiene una excelente relación de amistad desde hace tiempo, pues es muy sabido que la actriz tiene muy buena amistad con sus colegas de trabajo.

Incluso después de la muerte de su madre, la señora Itatí Zucchi, la actriz se apoyó mucho de Juan Soler, pues ambos son las estrellas de la telenovela, por lo que en cada entrevista, el histrión evadía a los medios para que respetaran el dolor que sentía la actriz más querida de la pantalla chica.

Por su parte Thalía lleva una vida totalmente alejada de la pantalla chica, pues ella se dedicó a la música de lleno, además de la vida empresarial, en Estados Unidos, donde erradica desde hace varios junto con su esposo Tommy Mottola, con quien procreó dos hijos, por si fuera poco el disgusto que sintió con Itatí Cantoral hace varios años no evitó que se hicieran comadres.

Itatí Cantoral en algunas entrevistas ha dicho que sigue en contacto con Thalía e incluso en redes sociales se siguen comentando sus fotos donde sus fans se sienten felices por ellas, ya que son pocas las actrices que llevan una relación después de concluir una telenovela.

Cabe mencionar que Itatí Cantoral, además de ser una gran actriz es una madre excepcional que se ha encargado de sacar a sus tres hijos adelante, pues a pesar de que lleva una buena relación con los padres de los menores, ella siempre lucha por ellos en todos los aspectos.