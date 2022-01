La vez que a Daisy Anahy esposa de Eduin Caz se le subieron las copas y fue cargada

Una vez más Eduin Caz de 27 años de edad y su esposa Daisy Anahy de 28 volvieron a llamar la atención de sus seguidores debido a la complicidad que hay entre los dos, en esta ocasión se debió a que a la también influencer se le subieron las copas, por lo que tuvo que ser cargada de regreso a su cama.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver como Eduin Caz lider de Grupo Firme sale de un elevador con Daisy Anahy en brazos y diciéndole que no debió tomar alcohol, aunque todo era risas entre ambos, pues al parecer se miraba todo controlado dentro de lo que cabe, sus fans se preocuparon por la chica, pues temían que fuera a sufrir un accidente.

"Me gusta la actitud de los dos mientras se diviertan ellos lo demás vale madres ánimo hermosa pareja", A mi novia una vez se le subieron y me empezó a reclamar cuando le fui infiel jajajaa", "Eso es todo hay que disfrutar cuando se puede cuídense", "Que bonitos los dos Eduin chistoso y su esposa a pesar de que está tomada, pero bien activa Jajaja me encanta", escriben los fans en redes.

Para quienes no lo saben, Daisy Anahy se ha ganado el cariño de su público y el odio de los haters, ya que su popularidad crece cada vez más, a pesar de la supuesta infidelidad de Eduin Caz su matrimonio es uno de los más sólidos del ambiente grupero algo que es digno de admirar.

Otra de las cosas por las que esta chica da de que hablar para bien es que lejos de opinar sobre cualquier polémica ella prefiera no decir nada es decir se ahorra el tiempo de hacer en vivos o algo que la involucre debido a que no es ese tipo de mujer que quiere ser mediática.

Lo que sí le importa demasiado es ser una buena madre, ya que ha estado muy presente en todos los momentos importantes de sus hijos quienes también son muy populares en Instagram, ya que son los protagonistas de las postales familiares que presumen.

Cabe mencionar que la sencillez de Daisy Anahy también ha sido un plus para que sea una mujer muy querida entre sus seguidores.

Leer más: Paola Rojas ya domina el estilo animal print con este pantalón de cebra súper audaz