"La vi perdidamente enamorada", Laura Zapata defiende romance que tuvo Thalía con Alfredo Díaz Ordaz

Asimismo, señaló que las acusaciones de Sasha son muy fuertes. "Pobre Luis, yo lo quiero muchísimo, pero es muy fuerte, yo no sabía que había presionado de esta manera, yo pensé que era un romance como el que yo estoy hablando, de mi hermana ¿no?, que estaba muy enamorada".

Sobre el abuso sexual que denunció Sasha Sokol , la histrionisa mencionó: "me parece horrible que un adulto manipule a una niña que está empezando, una niña de 14 años, es tremendo, pero sobre todo que exista el trueque de 'te doy, pero dame el cuerpecito'".

"(El romance) fue cuando se fue a Los Ángeles, yo la vi perdidamente enamorada de Alfredo, no era ninguna niña, mi mamá estaba ahí, pero se enamoraron y ¿qué puedes hacer? Pero no fue el trueque que aquí acusó Sasha", manifestó Laura Zapata .

"Thalía no era una niña, creo que tenía 17 o 18 años, estaba enamorada de Alfredo", expresó la actriz de cine, teatro y televisión.

Dicho romance ha sido comparado con el que tuvo Sasha Sokol y Luis de Llano , pues Alfredo Díaz Ordaz era 20 años mayor que la cantante y actriz de telenovelas. En un encuentro con varios medios de comunicación, Laura Zapata salió en defensa de su hermana , dejando muy en claro que aquella comparación no tiene punto de comparación con la de la ex Timbiriche.

Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte del productor musical Luis de Llano, esto cuando tuvieron una relación: ella tenía 14 años de edad y él 39. Luego de esta denuncia que hizo el pasado Día internacional de la mujer, fue recordada la relación amorosa que tuvo Thalía con Alfredo Díaz Ordaz , hijo del ex Presidente de México Gustavo Díaz Ordaz .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

