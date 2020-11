La vida continúa, BTS ofrece mensaje reconfortante tras la "pausa" que el mundo tuvo

BTS nos dice que un día el mundo se detuvo sin previo aviso, que la primavera no supo esperar, hizo su aparición ni siquiera un minuto tarde; durante este tiempo que nuestro mundo se detuvo, las calles estuvieron limpias de huellas. Bangtan le dice al ARMY que el tiempo pasa por sí mismo, sin pedir disculpas. "Los Príncipes del Pop" mandan este esperanzador mensaje no solo a su fiel legión de fans, sino a toda la humanidad:

Como un eco en el bosque, el día volverá como si nada hubiera pasado, sí, la vida continúa, como una flecha en el cielo azul, otro día que se pasa volando en mi almohada, en mi mesa, sí, la vida continúa, justo así, de nuevo.

BTS lanzó su nuevo álbum "BE", un reflejo demasiado honesto de las complicadas emociones causadas por la pandemia que ha azotado a la humanidad este año. Durante los pasados meses hemos experimentado sentimientos de miedo, impotencia e inquietud a la vida de muchas personas. De acuerdo con Big Hit Entertainment, el quinto full álbum de "Los chicos a prueba de balas", trae el inspirador mensaje de que incluso en esos momentos de dificultad, "debemos superar". Las reflexiones existenciales de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook que inspiraron el álbum, también son la razón por la que se titula apropiadamente "BE" (que traducido al español significa "Ser" e implica un sentido de ser o de existir).

En esta nueva producción discográfica de la sensacional boy band originaria de Corea del Sur, los Idols formaron parte de cada uno de los procesos creativos (lo que lo hace aún más especial); no solo participaron en la creación de la música y letra de cada una de las canciones, sino que también participaron en la concepción de la dirección general del álbum, el diseño del arte y la creación de ideas para sus fotos conceptuales, la portada del álbum y el MV.

En este nuevo comeback ofrecen al ARMY siete canciones y "Skit" en el que Bangtan Sonyeondan reacciona a la fascinante e inolvidable noticia de que habían conquistado por primera vez en sus siete años de trayectoria artística, el Hot 100 de Billboard con "Dynamite".

"Life goes on" (canción principal de "BE"), un exquisito y nostálgico hip hop alternativo, con un sonido de guitarra acústica sentimental, tiene un mensaje reconfortante sobre la vida que se desarrolla frente a interrupciones repentinas y circunstancias no deseadas, como la pandemia que seguimos viviendo.

"Fly to my room", una subunidad de BTS con V, Suga, J-Hope y Jimin.

"Blue & Grey", una hermosa balada pop con un tranquilizante sonido de guitarra acústica.

"Telepathy", una canción pop retro con un ritmo funky.

"Dis-ease", un tema con el que Bangtan lleva al ARMY al hip hop de la vieja escuela.

"Stay", otra subunidad con Jin, RM y Jungkook.

"Dynamite", la canción de pre-lanzamiento de "BE", con la que los Idols hizo "explotar" el corazón púrpura del fandom.

BTS habla a detalle sobre su nuevo álbum "BE"

Unas horas antes del lanzamiento de "BE" y del MV "Lifes goes on", los Bulletproof Boy Scouts llevaron a cabo una conferencia de prensa, donde hablaron a profundidad sobre este nuevo trabajo creado en los tiempos del Covid-19. Suga no estuvo presente, ya que se encuentra en recuperación tras la cirugía a la que se sometió debido a un desgarre en su hombro izquierdo.

RM, líder de BTS, comentó su nuevo álbum "BE" estuvo en proceso desde antes que "Dynamite" fuera lanzada. "Trabajamos en él durante las promociones, lo que es único esta vez es que intentamos compartir la mayor cantidad posible del proceso de producción, revelamos aspectos del proceso a través de videos o transmisiones en vivo. Estos detalles generalmente se mantienen bajo un velo, con suerte, los oyentes podrán pensar más tarde para sí mismos: 'ah, así es como se hizo esto'".

Durante esta sesión de fotos, V y Jin simularon estar abrazando a Suga.

Jimin, quien desempeñó la función de manager del proyecto musical, mencionó que asumió esta responsabilidad por sugerencia de Suga, "no es un papel enormemente importante, simplemente recopilé las opiniones de los miembros y se las entregué a nuestra agencia, mientras les transmitía los pensamientos de la agencia a los integrantes".

Mientras estábamos discutiendo el tema del álbum, una frase clave que surgió fue 'la vida continúa'. RM habló sobre la forma en que la vida continúa sin importar qué y cómo mantener nuestras formas de vida, a pesar de los cambios alrededor de nosotros. El resto de los integrantes lo encontró identificable y decidimos adoptarlo como nuestro tema. La palabra 'BE' deja espacio para la interpretación, Pensé que era apropiado para un álbum que abarca muchas historias.

V estuvo a cargo de los aspectos visuales de "BE", manifestando que asumió este rol "con la esperanza de mostrar a ARMY versiones geniales y significativas de nosotros mismos, el proceso no fue del todo fácil, pero lo pude pasar gracias al apoyo de mis amigos y fans, incorporé nuestros yos cómodos".

Foto: Lee Jin-man / AP y EFE

Por su parte Jin compartió durante la conferencia de prensa, que todos han experimentado que el tiempo se detuvo debido al Coronavirus, recalcando que "es frustrante y triste, pero incluimos esas emociones en el álbum de una manera honesta, esperábamos que muchas personas pudieran relacionarse con él, ser consoladas y consolar a los demás".

Aún así, el álbum no solo tiene canciones tristes, también hay canciones alegres que expresan ese estado de ánimo en la manera única de BTS. Parece que el mundo se ha detenido, pero sigue adelante, espero que todos podamos encontrar pequeñas fuentes de felicidad en nuestra vida diaria. ¡Sigamos así y vivamos!

El nuevo MV de BTS, "Life goes on" estuvo bajo la dirección del Golden Maknae. "El título de 'director' parece un puesto demasiado grande para ocuparlo, simplemente me gusta filmar en mi vida diaria, así que fue algo natural, hice mi mejor esfuerzo. Cuando escuché la canción, pensé que sería importante ser realista y sincero, es genial pensar que mis videos estarán en nuestro video musical, fue una gran oportunidad".

El video musical, que en solo 24 horas obtuvo más de 67 millones de reproducciones en YouTube gracias al ARMY, refleja a la perfección lo que vivimos durante el tiempo que el mundo detuvo su marcha. Por ejemplo, al inicio podemos ver a Jungkook mirando a través de la ventana de su habitación. Millones de personas vieron reducidos sus propios mundos en sus habitaciones, viendo la vida detenida a través de una ventana.

Por otra parte, al preguntarles sobre las próximas nominaciones al Grammy, que serán anunciadas el próximo martes, J-Hope dijo: "me atrevo a anhelar que podamos ser nominados y recibir un premio en una categoría para grupos, creo que lloraré si ganamos uno".

Sobre la canción principal "Life goes on" (producida por Pdogg, RM, Suga y J-Hope), Kim Namjoon señaló que "tiene las mismas raíces que 'Dynamite', nosotros como grupo, siempre comenzamos a cuestionarnos qué tipo de historia podemos contar, en ese momento 'Dynamite' era una canción que era buena para alejar las vibraciones negativas durante el verano".

'Life goes on' es un poco más sentimental, pero ofrece una fuente de consuelo suave y genuina, podría parecer obvio de alguna manera, pero tratamos de interpretar la dura verdad a nuestra manera.