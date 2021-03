La vida de Kim Kardashian tras el término de KUWTK: está más cerca de ser abogada

En medio del escándalo por su divorcio, Kim Kardashian prefiere emplear su tiempo y energías en otra cosa: cumplir con su sueño de convertirse en abogada.

La empresaria reveló que hoy en día continúa con sus estudios en Derecho, misma de la que ya cruzó la mitad del curso y está cada vez más lista para convertirse en abogada tras el fin de ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Han pasado cerca de dos años desde que se dio la noticia de que la socialité y empresaria Kim Kardashian iniciaría la carrera de Derecho.

Ahora, a punto de terminar con el programa que la llevó a la fama ‘Keeping Up With The Kardashians’, señaló que en lo que ahora se centrará será en terminar sus estudios.

“Todavía estoy en la escuela de Derecho, me quedan dos años para terminar, ya llevo estudiando dos años. Estudio aproximadamente seis horas todos los días”, dijo.

A pesar de que el reality show llega a su fin, Kim Kardashian señaló que las cosas van de maravilla, al estar en la dirección de sus empresas y continuando sus estudios, concluyendo con un periodo muy importante en su vida e iniciando otro.

Incluso bromeó al admitir que debería estar escribiendo un ensayo, pero en su lugar atendió a la revista Vogue en su casa para una entrevista.

“En realidad, no estoy haciendo un ensayo por hacer esta entrevista en su lugar, así que voy a tener que levantarme más temprano mañana y escribir un ensayo de dos horas”.

La mayor del clan Kardashian Jenner no reveló si en un futuro planea ejercer la carrera de Derecho y ser abogada de tiempo completo, aunque se encuentra muy enfocada en sus estudios, algo que rompe con la percepción que el público tiene acerca de ella y su familia de ser superficiales, y las burlas que la ex esposa de Kanye West recibió por querer iniciar la universidad.

