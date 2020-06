La vida difícil del comediante Ricardo Hill ante las enfermedades que padece

El actor y comediante Ricardo Hill, originario de Ciudad de México (1960), pasa por una situación difícil, ya que además de no tener trabajo, su salud no es la mejor. Padece dos enfermedades y se encuentra desesperado.

En días pasados, Ricardo Hill, quien imita a la perfección al periodista Joaquín López Dóriga, hizo público que su salud no es buena y está al borde de la desesperación. Tiene Epoc y también enfisema pulmonar.

En varias entrevistas, Hill ha comentado que además ha bajado alrededor de diez kilos de peso debido a las enfermedades que tiene. A programas como Sale el sol confiesa que no tiene dinero, está en bancarota y se mantiene del poco dinero que tiene y de lo que le ayudan sus amigos.

La vida me ha cambiado horrible, además no hay trabajo, todo está parado, no tengo proyectos", dice Hill a Sale el sol, programa de Imagen Televisión.