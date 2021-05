"La vida está ensañándose conmigo": Fernanda Castillo sufre nuevamente por problemas de salud

Hace algunos meses, la vida de Fernanda Castillo corría peligro por complicaciones postparto que la tuvieron hospitalizada durante varios días.

Ahora, Fernanda Castillo reveló que nuevamente ve su salud deteriorada, y que padece tanto de dolor físico como emocional, y con ello cansancio y frustración.

Si bien no dejó en claro qué es lo que actualmente la actriz está padeciendo, sí mencionó que los problemas que actualmente presenta no tienen ninguna relación con su embarazo ni se trata de Covid-19.

Fue en un mensaje a través de Instagram donde Fernada Castillo dio a conocer que los últimos días no han sido los mejores para su estado de salud: “Hay días difíciles. Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos”, se lee en su publicación.

Adjuntando una fotografía de ella en tonalidades sepia, la actriz recordó las tormentosas semanas, y hasta meses, que vivió debido a complicaciones con su embarazo que la llevaron al borde de la muerte.

Debido a lo anterior, Fernanda Castillo revela sentirse frustrada al no poder gozar de una buena salud como la que tenía antes de convertirse en madre.

“¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está enseñándose contigo? Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ¿Porque a mi? Tal vez la respuesta es: ¿Por qué no?”, agregó.

Comentó, no intenta alertar a sus seguidores, y aclaró que sus problemas actuales no tienen ninguna relación con sus complicaciones tras su embarazo, aunque no reveló exactamente qué es lo que padece.

“No escribo esto para crear preocupación (no es covid ni nada que ver con mi postparto), ni para recibir aliento (aunque siempre agradezco sus buenos deseos y mensajes), lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso”.

Fernanda Carrillo mencionó que la intención es hacer ver que, pese a ser famosa, también tiene días pesados como cualquiera.

“Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”, concluyó su mensaje.

