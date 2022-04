"La vida me hizo tocar fondo", Vanessa Guzmán deja la actuación y se refugia en el fisicoculturismo

En una entrevista que tuvo para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, Vanessa Guzmán confesó haber pasado por una situación que la hizo tocar fondo, motivo por el cual tomó la decisión de poner una pausa temporal a su carrera como actriz, refugiándose desde hace unos años en el fisicoculturismo.

Cabe mencionar que a través de sus redes sociales, ha mostrado su fascinante transformación física, ganándose el apodo de "la abuela más fit del espectáculo".

La actriz de 46 años de edad, protagonista de telenovelas como "Atrévete a soñar" y "Soltero con hijas", no entró en detalles sobre lo que la llevó a dejar de momento la actuación por el fisicoculturismo, "porque es algo muy privado, es algo que solamente compete a un núcleo familiar".

Definitivamente, la vida me hizo tocar un fondo en donde te das cuenta de la vulnerabilidad general de la vida y de muchas situaciones, y es por eso que decido darme esta pausa actoralmente hablando.

Vanessa Guzmán mencionó que aprovechará este tiempo para dedicárselo en cuerpo y alma a sus hijos y a ella misma.

"La realidad es que ahí me di cuenta de que primero tenía que ser yo, después yo y por último yo, ¿por qué? Porque yo tenía que estar fuerte en ese momento para mi familia, entonces, si yo no estaba bien, no voy a poder estar bien con los demás".

Asimismo, la ex reina de belleza (representó a México en el certamen Miss Universo 1996), mencionó que durante este proceso, rompió esas barreras de "soy famosa" y todo lo podía, dejando el éxito y la fama a un lado, para volver a ser el ser humano vulnerable, frágil, quebrantable, "y no queda más que levantarte, reinventarte y luchar en el día a día, por ser alguien diferente y no ser alguien del montón".

Leer más: Chiquis Rivera deslumbró a todos con su vestido de aberturas en los Latin AMAs

Gracias a todo esto, hoy disfruta de una estabilidad en su vida, en todos los sentidos, gozando en su plenitud otras actividades que le apasionan, como es el caso del fisicoculturismo.

"Estoy haciendo todo lo que he deseado, me estoy dando esa oportunidad de vida para poder compartirla, disfrutarla, que mis hijos hoy por hoy que tengo, el apoyo absoluto de mi pareja, mi familia. Yo no hubiera podido hacer nada de esto tiempo atrás, hoy lo estoy logrando y lo estoy haciendo porque tengo un entorno que me protege, que me cuida, que me alienta".