La vida sigue, sigamos viviendo, le dice BTS a toda la humanidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas

BTS, "Los Príncipes del Pop", formaron parte de la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA por sus siglas en inglés). Sus palabras "la vida sigue, sigamos viviendo", han tocado las fibras más sensibles del ARMY, provocando las emociones más puras en los corazones púrpuras de los y las millones de personas que forman parte del fandom de Bangtan Sonyeondan, "Los chicos a prueba de balas".

BTS pronunció uno de los discursos más emotivos, significativos y poderosos de toda su trayectoria musical. Los Idols alentaron a todos los que luchan de una u otra manera en estos tiempos de la pandemia de COVID-19. Bangtan tuvo como objetivo al dar este discurso en la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas, transmistir el mensaje "sigamos viviendo en un mundo nuevo", alentando a todos a liberarse de la desesperación y apoyarse mutuamente en una cálida solidaridad.

RM, líder de BTS, inició con este discurso: "hace dos años, estando aquí, les pedí que dijeran su nombre, insistí en que me dejaran escuchar su opinión y dejé que mi imaginación volara. Como un niño de la pequeña ciudad de Ilsan en Corea, como un joven ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, como un ciudadano de este mundo, imaginaba las ilimitadas posibilidades que todos teníamos por delante y mi corazón latía con emoción. Pero el COVID-19 ha superado mi imaginación, nuestra gira mundial se canceló, todos nuestros planes se frustraron y me quedé solo. Miraba el cielo nocturno, pero no podía ver las estrellas".

Los integrantes de BTS hablaron sobre cómo esta pandemia los ha afectado, al igual que a millones de personas. "Me sentía sin esperanza, todo se había derrumbado. Solo podría mirar a través de mi ventana, solo podía ir a mi habitación. Ayer, yo cantaba y bailaba con fans de todo el mundo y hoy, mi mundo se reduce a una habitación.

Y luego, mis amigos tomaron mi mano. Nos consolamos y hablamos sobre lo que podríamos hacer juntos.

J-Hope, Suga, Jungkook. V, Jin, RM y Jimin. Foto: Big Hit Entertainment

Suga mencionó que su vida se había vuelto simple por primera vez desde su debut (el 13 de junio de 2013), describiéndola como un tiempo no deseado pero preciado. "Cuando estoy de gira, me paro en las luces brillantes en medio de los vítores de los fans, pero por la noche en mi habitación, mi mundo se vuelve solo unos pocos pasos de ancho. La habitación en sí era pequeña, pero mi mundo y nuestro mundo llegaban muy lejos. En este mundo, teníamos nuestros instrumentos, nuestros teléfonos y nuestros fans".

V continuó diciendo: "pero esta vez se sintió diferente, se sentía más solo y más pequeño. Estaba frustrado y deprimido, pero tomé notas, escribí canciones y pensé en quién era. Pensé: 'si me rindo aquí, entonces no soy la estrella de mi vida, esto es lo que haría una persona maravillosa'".

Ante todo esto, BTS abrazó todas estas emociones y los siete integrantes comenzaron a hacer música juntos. "De aquí es de donde vino la música y esto nos hizo honestos, nuestras vidas son impredecibles, no conocemos todas las respuestas. Sabía adónde quería ir, pero no cómo podría llegar allí, todo lo que hice para llegar aquí fue confiar en nosotros mismos, dar lo mejor de mí y amar lo que hago", manifestó J-Hope.

Por su parte, Jin comentó que encontró de nuevo a las personas que ama: los integrantes de BTS, su familia y sus amigos. "Encontré la música que amo y me encontré a mí mismo, pensar en el futuro y esforzarse es muy importante, pero apreciarse, animarse y mantenerse feliz son las cosas más importantes". El mayor de Bangtan explicó que es importante valorar la importancia de "yo", "tú" y "nosotros", resaltando que este es el mensaje de su campaña "Love Myself" con UNICEF, así como de la canción "Dynamite".

Jungkook narró que una noche estaban trabajando junto y RM dijo que ya no podía ver las estrellas: "pero vi mi rostro reflejado en la ventana, vi todas nuestras caras, nuestras canciones se convirtieron en las historias que queríamos contarnos, vivimos en la incertidumbre, pero en realidad nada ha cambiado".

Si hay algo que puedo hacer, si nuestras voces pueden dar fuerza a las personas, eso es lo que queremos y eso es lo que seguiremos haciendo.

El líder de BTS agregó, "cuando empiezo a sentirme perdido, recuerdo mi cara en la ventana, como dijo Jungkook, recuerdo las palabras que dije aquí hace dos años; 'ámate a ti mismo, habla tú mismo'. Ahora, más que nunca, debemos tratar de recordar quiénes somos y enfrentarlo. Debemos tratar de amarnos a nosotros mismos e imaginar el futuro, BTS estará allí contigo. Nuestro mañana puede ser oscuro, doloroso, difícil y podríamos tropezar o caer, pero las estrellas brillan más cuando la noche es más oscura y si las estrellas están ocultas, dejaremos que la luz de la luna nos guíe. Si incluso la luna está oscura, dejemos que nuestros rostros sean la luz que nos ayude a encontrar nuestro camino".

Reinventemos nuestro mundo, estamos acurrucados, cansados, pero soñemos de nuevo, soñemos con un futuro en el que nuestros mundos puedan salir de nuestras pequeñas habitaciones nuevamente. Puede parecer que siempre es de noche y que siempre estaremos solos, pero la noche siempre es más oscura antes de la primera luz del amanecer.

BTS concluye su discurso en la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas diciendo, "la vida continúa, sigamos viviendo".

Esta es la segunda vez que "Los Príncipes del Pop" forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2018 RM dio un discurso en la ceremonia de lanzamiento de Generation Unlimited de UNICEF, en la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Recordemos que desde el 2017 BTS ha trabajado con UNICEF en la campaña "Love Myself", para poner fin a la violencia contra los jóvenes.