¿La viste? Maribel Guardia enseña de más y borra atrevida foto de Instagram

México. Maribel Guardia es de las figuras del espectáculo mexicano con más seguidores en las redes sociales y en ellas comparte muchas imágenes suyas. Recientemente colocó una que instantes después habría borrado ella misma, tal vez porque enseñó "de más" y en la que aparecería con un microvestido que dejaba ver su ropa interior.

Y aunque no se le ve nada, Maribel Guardia dijo sentirse incómoda con dicha prenda y por eso decidió eliminarla de Instagram. El vestido apenas cubría sus glúteos, por lo que la guapa mamá del cantante Julián Figueroa posó sentada desde algún rincón de su bella casa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La foto que Maribel Guardia borró de Instagram. Foto de Instagram.

Después de tomarme la foto salí corriendo a ponerme un pants. Pero es que es tan lindo el mini vestido de @loveboutique.oficial", escribió en Instagram, aunque en realidad el motivo por el cual la desecho fue porque no le gustó cómo lucía su rostro.

Maribel Guardia, actriz originaria de Costa Rica radica en México desde hace varias décadas y en este país ha hecho su carrera como actriz, conductora y cantante, la cual se ha consolidado con el paso de los años. Su debut en el cine se dio en 1981 en la película Como México no hay dos, al lado de Vicente Fernández, y desde entonces comenzó a figurar en más, logrando destacar en más de 40 del cine nacional.

Leer más: Las diferencias de Maribel Guardia a los 19 y 61 años de edad

Y Maribel sorprende en las redes porque coloca en ellas fotografías suyas de distintas etapas y épocas de su vida personal y profesional y luce igualita. Parece que los años no pasan por ella, se lo hacen saber sus seguidores, quienes están al pendiente de todo lo que publica. Por ejemplo, en días pasados compartió una en la que tenía 20 años de edad y curiosamente su cara parece ser la misma de hoy en día.

Y no se diga su cuerpo. Maribel sorprende en sus publicaciones porque también enseña su cuerpo espectacular, el cual es de concurso. A sus 61 años de edad, la guapa actriz costarricense aparenta muchos menos, de hecho hay quienes le hacen saber que parece de treinta, puesto que no tiene arrugas en su cara y eso sí, un marcado abdomen que a todos encanta y sorprende.

Foto de Instagram

A Maribel le fascina comer nutritivamente y hacer ejercicio, y quienes no la conocen seguramente piensan que pasa horas en el gimnasio y no es así. En varias entrevistas ha dicho que si se ejercita y lo visita de vez en cuando, y aunque ahora están cerrados por la pandemia, es en su casa donde tiene el propio y allí hace sus rutinas. Atribuye su aspecto físico a la genética, pero por salud hace ejercicio y come sano.

Gracias a su talento y belleza, Maribel ha podido destacar en el mundo del espectáculo de México en telenovelas como Seducción, Tú y yo, Amigas y rivales, Muchachitas como tú, Serafín, Prisionera de amor y otras recientes como Corona de lágrimas, entre otras más, pero también en decenas de películas mexicanas en las que ha compartido con actores como Luis de Alba, Alfonso Zayas, Rafael Inclán y Valentín Trujillo, por citar algunos.

Y respecto a su vida personal, es sabido que está casada con Marco Chacón, quien la apoya en su carrera en todo momento y en días pasados compartió en Instagram una fotografía en la que aparecen juntos. Expresó quererlo mucho y lo definió como a un gran ser humano que siempre se ha portado a la altura con ella, igualmente con su hijo Julián, a quien ve como si fuera de él.

Leer más: Maribel Guardia deja atrás diminutos atuendos y ahora viste de acuerdo a su edad

Maribel y Marco se casaron hace más de veinte años y durante todo este tiempo se han consolidado como una gran pareja, y antes de unirse en matrimonio ya habían cumplido once de convivir. Marco Chacón Fernández es el nombre completo de él y es licenciado en Derecho, además tiene un doctorado en Derecho de Empresa y una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac; también es especialista en Negociación y Mediación, así como en Propiedad Intelectual.

Contrata DISNEY PLUS AQUÍ