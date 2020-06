La youtuber Jiapsi denuncia maltrato de su pareja y ya no quiere callarlo

La youtuber, cantante, bailarina y empresaria Jiapsi, originaria de Sinaloa, publica en sus redes sociales un estremecedor video en el que luce inmersa en una profunda tristeza y hace público que atraviesa por momentos muy difíciles.

Jiapsi, cantante de temas como De party en Culiacán y Dr.Psiquiatra, estalla en llanto y refiere sentirse mal, confundida, sin saber qué hacer respecto a lo que le han hecho creer y por la situación que pasa.

La joven no es clara al mencionar qué le pasa, pero por sus comentarios, se trata de problemas de malos tratos por parte de su pareja y ya no quiere callarlo.

Lamenta haber llegado a un momento en el que se siente poca cosa y que no es dueña de su vida privada.

Jiapsi ha lidiado con el problema que tiene durante unos cuatro años, confiesa, y las cosas ya rebasaron el límite.

He callado durante años, todo fue empeorando, esa persona sabe cómo me siento, lo frustrada que me siento, hace como que le importa, pero realmente no es así. Tengo esperanzas de que esa persona pueda entender y dar yo mi testimonio de cómo salí de eso. Ojalá que sea así."