La youtuber Nath Campos hace público que el influencer Rix la abusó sexualmente

México. La famosa youtuber mexicana Nath Campos hace público a través de un video que coloca en sus redes que fue abusada sexualmente en una noche de antro y relata cómo fueron los hechos y también dice que fue el también youtuber Rix, quien lo hizo.

Nath Campos, cuyo nombre verdadero es Nathalia Campos Trigos, y participó en ¿Quién es la máscara? se muestra horrorizada al contar el terrible despertar que tuvo luego de haber disfrutado una velada en compañía de sus amigos, ya que al abrir los ojos ( en su departamento) pudo darse cuenta que había sido abusada sexualmente.

Nath cuenta que el hecho ocurrió años atrás. Luego de disfrutar con sus amigos, dos de ellos la llevaron a su casa porque se encontraba pasada de copas, y al llegar a su departamente, Rix se ofreció ayudarla a subir y aceptó, sin embargo cuando acordó, él ya se encontraba sobre ella.

Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, menciona Nath en el video al narrar lo sucedido.

Cuando desperté en la mañana le grité a Rix, le pedí que me explicara qué había pasado, le pedí que se fuera, después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado.”