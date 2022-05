La youtuber YosStop anuncia en sus redes que se convertirá en mamá por primera vez

México. La youtuber Yoseline Hoffman se convertirá en mamá por vez primera y es ella quien lo da a conocer a través de sus redes sociales. Gerardo González es su pareja y ambos están felices por tal motivo.

YosStop salió de prisión seis meses atrás luego de haber permanecido encarcelada a causa de haber sido señalada del delito de pornografía infantil, pero logró su libertad tras obtener el perdón de la joven que revictimizó, Ainara Juárez.

Ahora la popular youtuber hace público que espera un bebé junto a Gerardo, su pareja: “Hoy agradezco tu llegada a este mundo y a este plano, estoy nerviosa y entusiasmada por lo que el universo nos tiene preparado. Bienvenida, ya te amamos", dice en Instagram.

Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, tiene 30 años de edad y es originaria de CDMX, y también menciona que no esperaba embarazarse, las situaciones que pasaron en su vida la han hecho cambiar de opinión y se siente lista para enfrentar esta nueva etapa de su vida junto a su novio.

En abril pasado YosStop sorprendió a sus seguidores al revelar que a más de diez años de relación se había comprometido con Gerardo González y ya era tiempo de que ambos comenzaran otra etapa en sus vidas y formar una familia.

Yoseline Hoffma actualmente sigue con su trabajo de youtuber y además dedica parte de su tiempo al yoga y en Instagram comparte rutinas y consejos sobre dicha actividad.

YosStop también se ha dado a conocer como cantante y ha lanzado temas como Lady Cancelada y Roast Yourself Challenge, en las que expresa situaciones que ocurren en la sociedad, y en su canal de YouTube tiene casi nueve millones de suscriptores.