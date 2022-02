La youtuber YosStop apoya a Belinda, ante difamaciones al terminar su compromiso con Christian Nodal

La cantante española y nacionalizada mexicana Belinda, ha sido víctima de ataques y difamaciones tras su separación de Christian Nodal. Ante esto, dio a conocer que ejercerá acciones legales en contra de las personas y medios de comunicación que "han traspasado la barrera del respeto", al emitir comentarios "que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí".

La youtuber mexicana Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, salió en defensa de la también actriz de telenovelas de 32 años de edad. En sus redes sociales publicó en un video en el cual manifiesta: "me parece súper mal lo que pasa con Belinda", señalando que hoy en día muchas personas quieren ser famosas, "pero realmente no se dan cuenta de las consecuencias que es serlo".

YosStop manifestó que si dos celebridades se casan o terminan su relación, no comprende cuál es el problema de la gente. "Que si lo engañó, que si es interesada, que si no sé qué, puras suposiciones".

De verdad es muy triste que por el simple hecho de ser mujer y ser una mujer como figura pública, te inventen cosas que a nadie de los que están inventando les consta.

Externó que la tan sonada separación de "Nodeli", solo compete a Belinda, Christian Nodal y a las personas más cercanas a ellos.

"Tú has cortado con alguien en algún momento en tu vida, yo he cortado con alguien en la vida, sabemos que es un sentimiento, es un proceso, es un duelo, puede que te arda, son cosas que pasan, pero que todo mundo se esté involucrando en una decisión que le corresponde a dos personas es algo muy triste. Qué te valga madres".

En su comunicado, Belinda dijo no pretender "convertirme en una víctima", ya que toda su vida "la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado, es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas".

Por otra parte, recordemos que YosStop fue detenida el pasado 29 de junio en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México, por el delito de pornografía infantil; fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla; posteriormente un juez la vinculó a proceso y permaneció en prisión preventiva.

Presuntamente, publicó, difundió y almacenó el video de una agresión sexual en contra de una menor de edad identificada como Ainara "N", durante una fiesta que se realizó el 18 de mayo de 2018.

En diciembre pasado, un juez le otorgó a la youtuber tres años de libertad condicional, luego de reclasificar su causa a "discriminación".