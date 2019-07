La youtuber YosStop causa gran polémica y la llaman Lady Yate

Yoss Hoffman, mejor conocida como YosStop, viajó en compañía de sus amigos a Cancún para celebrar su cumpleaños. Para esto rentó un yate en la Marina Green Bay. Sin embargo, la conocida influencer aseguró en redes sociales que el capitán de dicho yate se comportó de manera grosera con ellos e incluso, los agredió.

"Hoy tuvimos una muy mala experiencia con un yate de nombre Valentina, donde el capitán nos dio un trato pésimo desde el inicio y al final, terminó jaloneando y empujando a nosotras las mujeres y soltando golpes a mis amigos", comentó YosStop en una de sus varias publicaciones en redes sociales al respecto.

La youtuber mencionó que desde su llegada el capitán se comportó con ellos de manera hóstil y les hablaba muy prepotente. Asegura que estaban pasándola muy bien en Islas Mujeres y de pronto, el capitán llega y les apagó la música, pidiéndoles de mala gana que se subieran al yate, pues ya era momento de irse.

En el trayecto de regreso, YosStop y sus amigos cantaron el tema Puto de Molotov, algo que molestó al capitán.

A su llegada al muelle los estaba esperando el dueño de la embarcación, quién supuestamente les reclamó por haber atacado a su capitán.

Posteriormente ocurrió un altercado entre gritos y empujones:

Ante lo ocurrido en redes sociales hubo quienes apoyaron a la youtuber y otros más que la criticaron severamente por su actitud; de 'naca' y 'homofóbica' no la bajaron. En redes sociales ya es conocida como Lady Yate.

Quieres respeto y no lo das, cuando se pide algo se pide con educación, no diciendo: esa persona de ahi es un "igualado", "naco". Ojalá hubiera llegado a los golpes, a ver si ya aprendes a ser mas empática con las personas. Y si no paso nada porque cierras tus redes? pic.twitter.com/e2V2ktQjgJ — Ariadna (@ariadna_scat) July 29, 2019

La influencer ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Twitter ante el escándalo y las críticas recibidas. Asimismo ha bloqueado la sección de comentarios en su perfil de Instagram.

Usuarios de redes sociales señalan que su papá tiene poco días de haber fallecido y ella, anda como si nada de fiesta y causando estos problemas. "Hoy le quise hacer un homenaje a mi papá, hoy cumple una semana que se fué. Llevo 8 años dedicándome a hacer videos y por supuesto que fue partícipe de ellos. Actuaba súper bien y nos compartió un poco de su historia, son videos que quedan para la eternidad como su recuerdo y amor en mi corazón, por eso subí un video especial para él en mi canal. Pocas veces sonreía para las fotos en estas logré que lo hiciera. Por último quiero compartirles que entre sus cosas encontré muchas grabaciones que tenia mías, cuadros y fotos mías guardadas en sus cajones y no les puedo compartir el sentimiento que me genera porque no encuentro las palabras, solo me queda decir hasta siempre papá porque siempre estarás aquí", escribió YosStop en un post en Instagram.