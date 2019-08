La youtuber Yuya impulsa movimiento a favor del amor propio

La famosa youtuber Yuya lleva a cabo #MeQuieroYMucho, un movimiento en redes sociales a favor del amor propio, y lo impulsa ella misma. Opina que lo que se muestra en redes muchas veces no tiene nada que ver con la realidad.

Yuya, con toda la fama que ha adquirido en su carrera como youtuber, opina que se siente una persona común y corriente y tiene errores e inperfecciones, como todos. Espera que con #MeQuieroYMucho sucedan cosas buenas entre la gente.

A través de sus historias de Instagram, Yuya publica un video en el que se le puede ver su rostro con varios granitos y da un mensaje de aceptación. Pretende que sus fans y seguidores se quieran, se amen y se acepten como son.

Decidí no maquillarme, porque no necesito maquillaje para sentirme cómoda, aún con estas cosas (granitos) y no es que así me sienta, es que quiero trabajar en ello", escribe Yuya.