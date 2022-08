"Labios de calaca": Yeri Mua critica a Adela Micha por insinuar que es fea

México.- Recientemente, la influencer de maquillaje Yeri MUA se vio envuelta en polémica luego de que acusó a los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) de haber editado su fotografía de identificación para hacerla ver "fea".

Tras lanzar la denuncia ante sus seguidores a través de un en vivo que realizó en sus redes sociales, muchos opinaron al respecto, una de esas personas fue Adela Micha, quien se refirió al tema en su programa Me lo dijo Adela.

La periodista mencionó que casi todos salen mal en las fotos de la credencial y que era obvio que no la editaron para que luciera "fea", entre la conversación, también habló sobre los labios de Yeri y eso no le gustó nada a la influencer.

"Ay… Es que difícilmente se le cierra la boca, luego se pone el labial hasta la nariz, pues difícilmente… es que luego Martha Debayle da tutorial de cómo te pongas el labial", dijo Adela sobre Yeri MUA.

La influencer no se quedó callada ante el tema y decidió contestarle a Adela Micha, lanzando un contundente mensaje.

"Muchos me han criticado mis labios tan grandes, prominentes, pero es mi genética, es algo que me gusta de mi misma. Es mi marca. La mayoría de las que me critican mis labios tienen bocas de cierre, parecen calacas porque no tienen ni hocico, con todo respeto", dijo la reina veracruzana.

