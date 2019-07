Labrinth encantando con el trabajo de Beyoncé en El rey león

El cantante, compositor y productor británico Labrinth sabía a qué se refería cuando supo que estaba a punto de trabajar con Beyoncé: "Ella es una perfeccionista y una Virgo, como mi esposa. Los virgos son perfeccionistas serios ”.

Yo estaba como, 'Sé lo que me espera y me gusta eso', agregó.

El músico nominado al Grammy, nacido Timothy McKenzie, trabajó en la canción más nueva del ícono pop, "Spirit", de la nueva película "El Rey León", donde ella expresa al personaje Nala. Labrinth dijo que él y su co-escritora Ilya Salmanzadeh, que ha creado varios de los 10 mejores éxitos para Ariana Grande, estaban trabajando en las pistas para la película y que esperaban encontrar algo a lo que Beyoncé pudiera conectarse.

"En cierto modo le enviamos una demostración aproximada a ella. Ella escuchó la canción y le encantó el ambiente. Ella estaba como, 'OK, voy a hablar contigo'. Ella comenzó a ayudarnos a escribir el resto del registro ", dijo Labrinth en una entrevista desde Londres el miércoles. "Fue como 'Esto es increíble. Fue solo uno de esos momentos en los que fue como, 'OK, creo que Dios me está bendiciendo ahora' ".

"Spirit" se lanzó la semana pasada y aparece en dos álbumes: la nueva banda sonora de "Lion King", así como "The Lion King: The Gift", un álbum producido por Beyoncé con canciones inspiradas en la película. "The Gift", que se publica el viernes, incluye colaboraciones con Jay-Z, Blue Ivy y Kendrick Lamar, así como con artistas africanos como Tiwa Savage y Burna Boy.

Labrinth, quien tiene seis éxitos Top 10 en el Reino Unido y ha producido para Weeknd, Rihanna, Ed Sheeran y Nicki Minaj, dijo que estaba impresionado con la atención de Beyoncé a los detalles y el espíritu humano cuando trabajaban juntos.

“A ella le importaba todo lo que estaba en el disco. A ella le importaba qué piano íbamos a usar. ¿Hay suficientes bajos? A muchos artistas no les importa mucho ”, dijo. "También, la forma en que ella nos trató también. Muchos artistas en su posición, pueden ser divas y pueden ser difíciles de tratar. Su energía y los mensajes que nos envió en términos de agradecimiento por contribuir con "El Rey León", nos envió mensajes realmente hermosos. Me sorprendió mucho ver que alguien en su posición aún tiene esa humildad. Para mí, fue cuando pensé: "Ella tiene todo el respeto que tengo para mí en el mundo que puedo dar".

Labrinth, de 30 años, probablemente tenga su mejor mes: también es el compositor principal de la exitosa serie de EBO "Euphoria", protagonizada por Zendaya y coproducida por Drake. El programa, que sigue a un grupo de estudiantes de escuelas secundarias suburbanas que se ocupan del sexo, las drogas, el amor y las redes sociales, se destacó por su actuación y también por su música, que va desde el cantante de los años 50 Jim Reeves hasta Beyoncé y Lil Wayne.

Labrinth, que está en el supergrupo LSD junto a Sia y Diplo, dijo que obtuvo el concierto luego de que el creador del programa Sam Levinson escuchó su canción "All for Us" y más de su música, y le pidió que se uniera al equipo.

"Estar involucrado con 'Euphoria' me ha dado otra salida para mostrar qué tan profundo es mi mundo. También estoy haciendo composiciones orquestales, así como producciones eléctricas, hip-hop, música clásica de los años sesenta. Me ha permitido ser un niño en un patio de recreo ", dijo.

Aunque Drake es parte del show, Labrinth no ha tenido la oportunidad de trabajar con la estrella del rap todavía: "Lo suficientemente divertido, hice una gira hace años y lo apoyé en toda Europa y hablamos entonces. Fue extraño que volviéramos a cruzarnos en una plataforma completamente diferente (con 'Euphoria') ".

"En realidad, Zendaya ha sido un buen creativo para mezclar ideas con (con respecto a) la música", agregó.

El espectáculo se ha convertido en un asunto familiar, literalmente, para Labrinth, quien creció en un hogar musical y tiene familiares que han trabajado con el ícono del evangelio Kirk Franklin y la cantante de R&B Angie Stone.

"Mi familia está cantando en algunos de los discos de 'Euphoria'", dijo Labrinth. “Me encanta usar sus voces. Suenan increíbles juntos ".

