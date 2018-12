Lady Gaga intentó no llorar en su discurso a Bradley Cooper

Lady Gaga no pudo contener las lágrimas durante su discurso en honor a Bradley Cooper en la presentación de los American Cinematheque Award en Beverly Hills, California, celebrados la noche de ayer jueves. Vestida en un impactante vestido color champaña, la "Mother Monster" se subió al escenario junto a su co-estrella de "A star is born (Nace una estrella", Sam Elliot, para hacerle un tributo a su director.

"Me sentí cómoda con Bradley, no solo porque es un guapo como Sam, sino también porque Bradley es una persona tan generosa, cariñosa y real", comentó Lady Gaga. "Me siento muy honrada en tenerte como amigo".

Lady Gaga rindió homenaje a su amigo Bradley Cooper. Foto: AFP

Durante su discurso, la ganadora de seis Grammys, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, confesó cómo Bradley Cooper la ayudó a abrirse gracias a su papel.

"Huí de Stefani por mucho tiempo. Me puse una capa de superhéroe y empecé a llamarme Lady Gaga", expresó Lady Gaga.

Tú me retaste a sumergirme profundamente en un lugar donde tuve que verla de nuevo, ser Stefani otra vez.

Lady Gaga se mostró conmovida. Foto: AFP

Luego, Lady Gaga expresó lo agradecida que estaba de tener a Bradley Cooper en su vida. "Estoy tan agradecida por ti, no solo por convertirme en una mejor actriz, sino por poder pedir tu apoyo como amigo, llorar y ser yo misma y que nunca me juzgaras y aún así respetarme como profesiona. Nunca antes tuve una experiencia artística como esta".

En un momento de su discurso, Lady Gaga se puso un poco emocional y derramó un par de lágrimas en escena.

Lady Gaga no pudo evitar unas lágrimas. Foto: AFP

Bradley Cooper también se subió al estrado y recibió su trofeo de manos de Sean Penn. "Todo mi esfuerzo está dedicado a ser parte de una colaboración artística", manifestó en un momento. "Ahí es cuando me siento más vivo".