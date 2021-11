Estados Unidos.- Una de las películas más esperadas para este 2021 fue House of Gucci, ya disponible en cines de alrededor del mundo. El filme cuenta la historia de la familia de la famosa marca, la relación de Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, y su asesinato a manos de sicarios contratados por su esposa.

Esta gran historia ha logrado cautivar al público alrededor del mundo, pero no sólo eso, las actuaciones han dejado maravillados a muchos, principalmente a los amantes del Séptimo Arte, que han quedado impresionados con el gran talento del elenco.

Pero es Lady Gaga quien ha dejado al mundo con la boca abierta, todo por su gran actuación en la pantalla grande, motivo por el cual muchos consideran que es una de las más grandes competidoras por el premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

La cantante pop no sólo ha logrado un gran éxito en la industria musical, su incursión en el cine se ha robado la atención de todos, motivo por el cual consideran que es la nueva artista rentable de la industria, nombrándola "uno de los mejores descubrimientos". No sólo el público está maravillado con la actuación de Gaga, también los expertos de cine.

Lady Gaga apunta para el Oscar con su actuación en House of Gucci

Este es el segundo gran proyecto de Lady Gaga en la pantalla grande, historia donde da vida a Patrizia Reggiani con una actuación de lujo. Junto a ella actúa Adam Driver, dando vida a Maurizio Gucci y un elenco de lujo que ha logrado robarse toda la atención.

Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons, Jack Huston, Madalina Diana Ghenea y Reeve Carney también forman parte de la cinta de Ridley Scott con la historia de The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden.

