Lady Gaga arrasa con los Grammy a horas de la ceremonia

Sin duda alguna este 2020 es el año de Lady Gaga, para la premiación número 62 de los Premios Grammy la cantante fue el primer artista premiado con el gramófono dorado en la categoría "Mejor Banda Sonora de Copilación para Medios Visuales" con su éxito mundial "A Star is Born", una multipremiada película que continúa cosechando premios en su carrera a casi dos años de su estreno.

Congrats Best Compilation Soundtrack for Visual Media winner - 'A Star Is Born' Bradley Cooper, @ladygaga, @lukasnelson & Benjamin Rice, producers @Juliannesdiary & Julia Michels, music supervisors #GRAMMYs — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 26, 2020

Pero no sólo esto enloqueció a los fanáticos de la Madre Monstruo, ya que se sorprendió al público con el anuncio de una segunda categoría ganada, esta vez en "Mejor Canción escrita para Medios Visuales" con el tema "I'll Never Love Again", un sencillo escrito con mucha nostalgia e interpretado en escena por la cantante a minutos del fallecimiento de su mejor amiga Sonja.

Congrats Best Song Written For Visual Media winner - "I'll Never Love Again (Film Version)" @nataliehemby, @ladygaga, Hillary Lindsey Aaron Raitiere, songwriters (@ladygaga & Bradley Cooper) Track from @starisbornmovie. #GRAMMYs — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 26, 2020

A horas de que la ceremonia se lleve a cabo, Lady Gaga ya arrasó con la premiación, cabe mencionar que fueron tres categorías a las que fue nominada y sólo queda una restante por conocer si esta noche se lleva el tercer premio por "Always Remember Us This Way", en "Canción del Año".

Estos premios marcan el cuarto Grammy para el disco de la película A Star Is Born y el número once para la cantante en toda su carrera, acercándose a otros artistas multipremiados como Beyoncé, Michael Jackson y Taylor Swift, quienes se colocan al principio de la lista.

Cabe mencionar que este año la cantante no estará presente en la premiación por razones desconocidas, sin embargo, muchísimas estrellas importantes del momento tendrán sus presentaciones especiales, tales como Ariana Grande, Billie Eilish, Demi Lovato, Aerosmith, Lizzo, Jonas Brothers, BTS y Billy Ray Cyrus, sólo por mencionar algunos.

Además, esta entrega marcará el regreso de la cantante Demi Lovato a los escenarios luego de dos años de ausencia tras la difícil sobredosis en la que recayó en el año 2018, y presentará su nuevo sencillo titulado "Anyone", un estreno muy esperado por los fanáticos de la intérprete.