Lady Gaga asegura que Patrizia Reggiani le mandó una maldición por interpretarla

Lady Gaga de 35 años de edad, ha tenido gran éxito gracias su participación en la película La Casa Gucci donde interpretó a Patrizia Reggiani quien se convirtió en la antagónica de la película, pero una de las más queridas por el público debido a su excelente trabajo, aunque para ella dicho papel le trajo problemas.

De acuerdo con la ahora actriz estadounidense, la misma Patrizia Reggiani le lanzó una maldición por interpretarla en la película, pues justo cuando trató de despedirse del icónico personaje cuando estaba en su habitación un enjambre de moscas la persiguió por todo el lugar dejando en claro que es creyente de las supersticiones.

Estaba interpretando a Patrizia y de alguna manera sabía que me tenía que despedir de ella. De repente un enjambre de moscas comenzó a seguirme a todos lados y de verdad que comencé a creer que las había enviado ella. En ese momento si que estaba preparada para decirle adiós, dijo Lady Gaga para la revista W.

Para quienes no lo saben de todo la familia Gucci no solo se molestó con el productor del filme por hacer la historia, sino por no consultarlos en ningún momento cuando se realizó el proyecto que ha dado mucho de que hablar hasta la fecha por como se creó el poderoso imperio.

Otra de las cosas que llamó la atención es que esta mañana la intérprete de Bad Romance recibió el premio Icon Award el cual logró por su participación en el filme, por lo que dio las gracias no solo a los organizadores, sino a sus millones de fans en redes sociales.

"Estoy muy agradecida de haber recibido el Icon Award de @PSFilmFest. Este premio es un honor y es un reflejo de todos vosotros. Mira mi discurso de aceptación completo aquí", escribió la famosa en su video donde sostiene el reconocimiento en mano.

Cabe mencionar que la carrera en el cine ha crecido demasiado para Lady Gaga, aunque le ha puesto pausa a su música ella siempre ha dicho que ser actriz siempre ha sido uno de sus sueños más grandes y lo está concretando.

