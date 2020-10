Lady Gaga causa furor al vestir todos sus icónicos looks para que sus fans voten

Estados Unidos.- Lady Gaga hizo un emotivo viaje al pasado para recolectar algunos de los atuendos más icónicos y reconocidos de sus antiguas eras musicales con la intención de invitar a todos sus fanáticos, los Little Monsters, y seguidores a votar en las próximas votaciones presidenciales el mes de noviembre.

Desde que comenzaron las campañas la excéntrica cantante ha hecho uso de su voz e influencia en las redes sociales para hacer este tipo de contenido relacionado con el futuro de los Estados Unidos, ella ya votó e incluso, compartió un video donde se escucha de fondo su canción 'Babylon' y la vemos en unas extravagantes botas rosas con la intención de que todos sigan sus pasos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La estrella de "A star is born" compartió un video utilizando distintos atuendos, mientras la escuchamos dar un importante discurso sobre el tema y al final comenta, que pese a que ha cambiado sus atuendos en pocos minutos, no ha cambiado su voz y quien es, por lo que sabe cual es su decisión sobre los candidatos a la gubernatura del país estadounidense.

El primer look que muestra es el icónico vestido metálico del Monter Ball Tour, cuando cantaba 'Bad romance' y estilizado con una peluca amarilla, en el siguiente utiliza el icónico vestuario de 'Poker face', el sencillo que la catapultó a la fama, posteriormente, se viste con el atuendo del Super Bowl de 2017 para motivar a todos a votar.

Como acto seguido, utiliza el vestuario para estar en casa de Chromatica, con el que promoción los Video Music Awards 2020, después utiliza atuendos de la era de ARTPOP, durante su promoción, momentos después se le ve en su atuendo de la era Joanne, con el sombrero rosa y hasta la guitarra. También hace homenaje a su era de música jazz junto a Tonny Bennett, Cheek to cheek.

El que dejó a todos paralizados fue el vestido de carne que la hizo destacar en los premios MTV Video Music Awards (2010), por lo que todos quedaron de los más sorprendidos y es que fue una réplica exacta de aquel polémico vestuario.

Esta no ha sido la primera ni la última vez que se pronuncia sobre el tema, hace una semana compartió que había recibido su boleta en casa para votar este año y dijo: "¡La boleta está aquí! ¡Y es #VoteEarlyDay! Hoy es el día perfecto para unirse a los 46 millones de personas que ya han emitido su voto en las elecciones de 2020", mientras la vemos posando en ropa deportiva con los documentos en mano.

Lady Gaga invita a votar a todos sus fanáticos y seguidores. Foto: Instagram

Días después subió un video en donde se baja de su lujo auto, mientras luce una playera y cubrebocas de su marca oficial y las botas que han definido la era de su nuevo disco, Chromatica, y deposita su voto en uno de los buzones de Estados Unidos para las boletas de votación. De fondo escuchamos el tema 'Babylon', perteneciente a su nuevo disco y sus fanáticos quedaron muy emocionados.

Por si fuera poco, la estrella decide hacer reels y TikToks para motivar a sus fanáticos a votar en increíbles looks, ella compartió: "3 looks para ir a votar", mientras se deja ver en un atuendo cómodo conformado por una camiseta de la mercancía de su sencillo promocional 'Sour Candy', junto a BLACKPINK, un cubrebocas muy tecnológico, pues en la parte de la boca se lee "VOTE", un chocker rosa de picos y un maquillaje muy natural.

Posteriormente se lee: "Para influenciarte" y su look cambia a un atuendo color nude de dos piezas con el que luce hermosa vistiendo el cabello castaño, un bolso y lentes oscuros, cabe mencionar que a sus fanáticos les fascina verla con este color, por lo que está haciendo hasta lo imposible para motivar a todos a hacerlo.

Por último, pero no menos importante, viste un atuendo muy parecido al de su gira Born this way ball tour, durante la presentación de Scheisse, con el que hace una caminata de pasarela y luce fantástica, pues lleva un pantalón de vestir, botas altas, una excéntrica blusa que dice "VOTE" y el cabello recogido.