Lady Gaga celebrará el décimo aniversario de Born this way con canciones re-imaginadas

Estados Unidos.- En la carrera de Lady Gaga, uno de los discos más importantes de su carrera fue Born this way, que tiene un sonido pop/rock y es todo un homenaje hacia la comunidad LGBT+, la liberación sexual y el feminismo.

Debido al gran impacto que en el mundo causó este disco, estrenado en 2011, Lady Gaga decidió celebrar que cumple diez años con una versión re-imaginada con las canciones originales y temas que fueron re-grabados por otros artistas de gran influencia dentro de la comunidad LGBT+.

Será el 25 de junio cuando este disco esté disponible a nivel mundial, con 14 canciones de su primera edición y 6 canciones re-imaginadas con la participación de importantes figuras del colectivo, de los cuales se han revelado seis y quedan dos por lanzarse.

Leer más: Lanzan tráiler de Only Murders in the Building con Selena Gómez

La venta del disco ha iniciado en Internet, donde también se pusieron a la venta artículos que conmemoran el décimo aniversario de esta era musical tan controversial, pero exitosa de Lady Gaga, una de las estrellas pop más aclamadas de los últimos tiempos.

La primera canción que se lanzó de las nuevas versiones de Born this way fue 'Judas', a manos de Big Feedia; la segunda 'Born this way (The country road version)' por Orville Peck, la tercera 'Marry the night' interpretada por Kylie Minogue y ayer por la noche se estrenó 'The edge of glory' por Years & Years.

Todas las versiones re-imaginadas han causado un gran furor entre los fanáticos de Lady Gaga y los artistas invitados; de momento queda esperar para saber quiénes son los últimos dos que estarán invitados, pues restan 'Highway Unicorn (Road to love)' y 'Yoü and I' por ser lanzadas.