Lady Gaga confirma su participación en la secuela de Joker y las redes sociales "estallan"

Estados Unidos.- Mucho se rumoró sobre la secuela de la película de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, como que Lady Gaga estaría formando parte del elenco, lo que tiempo más tarde terminó por desmentirse, sin embargo, todo parece haber sido una estrategia.

Hace algunos minutos, la actriz y cantante estadounidense anunció a través de sus redes sociales que estará protagonizando Joker: Folie à Deux junto a Phoenix, lo que hizo que las redes sociales se volvieran toda una revolución.

Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con un anuncio muy importante y es que a través de un breve video en tonos rojo y negro informó que participará en la secuela de Joker la cual tiene previsto estrenarse el 04 de octubre de 2024.

Más de medio millón de me gustas recibió la publicación de la intérprete de 36 años de edad, quien se ha destacado dentro del mundo de la actuación con importantes proyectos como A star is born y House of Gucci.

Las redes sociales han sido todo un caos y es que una gran mayoría se pronuncia emocionada por la participación de Lady Gaga en el proyecto de Todd Phillips, sin embargo, otra parte externa su molestia de que así sea. Sobre el tema, la artista estadounidense no se ha pronunciado.

También puedes leer: