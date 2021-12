Lady Gaga de nueva cuenta se luce un impactante abrigo de lujo

Lady Gaga de 35 años de edad se ha convertido un icono de moda en todo el mundo, pues la hemos visto con diversos looks con los cuales enamora a quien sea en esta ocasión le tocó con un lujoso abrigo con el cual derrochó elegancia total, además de muchos elogios.

Fue en Nueva York donde Lady Gaga causó mucha emoción al modelar con el abrigo el cual cubría por completo su espectacular cuerpo, además de un peinado con ondas demasiado extravagante, al igual que un maquillaje muy discreto con el que deja en claro que no necesita exagerar como años atrás.

La foto de la intérprete de Bad Romance alcanzó más de un millón de likes y le volvieron a comentar sobre el excelente trabajo que hizo en La Casa Gucci, además cada vez más su trabajo en el cine es elogiado, pues como ya lo saben el ser actriz era otro de los grandes sueños de esta famosa quien empezó haciendo series.

"Bienvenido de nuevo, si quieres cenar en Joanne's", "Hermosa amiga, te espero en mi casa para tomar once", "Si quieres que me encuentre en la capilla eléctrica", "Ok, estoy vibrando contigo por primera vez en mucho tiempo. Mantén esta energía por favor", le escriben a la famosa en redes sociales por su foto.

Otra de las cosas por las que esta artista es muy querida, fue por las ganas que tenía por salir adelante, es decir cuando creo a Lady Gaga su visión era que dicho personaje ayudará a las demás personas que se sintieran intimidadas como ella, pues llegar al estrellato fue muy difícil para ella, en especial porque muchos se burlaron de que no llegaría a lograr algo en su vida.

Fui capaz de crear una superheroína para mí, fue una visión de quien quería ser, quería tener confianza, quería estar llena de autocompasión llena de compasión por los demás quería compartir mi historia y mi visión del mundo con el mundo.

Cabe mencionar que Lady Gaga ha recibido buena aceptación por su personaje de Patrizia Reggiani en La Casa Gucci, incluso ha recibido nominaciones.

