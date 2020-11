Lady Gaga en el cierre de campaña de Joe Biden para la presidencia de los Estados Unidos

Pensilvania.- Joe Biden, el candidato demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, esta noche cerrará su campaña en Pittsburgh, acompañado por la superestrellas Lady Gaga, en vísperas de las elecciones presidenciales las cuales se llevarán a cabo en día de mañana 03 de noviembre.

Lady Gaga, quien se presentará en un autocine en Pittsburgh, no es ajena a la política, pues ha estado activa en las redes sociales alentando a sus seguidores a votar, y en 2017, se unió a Biden en una campaña para crear conciencia sobre la agresión sexual.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabes destacar que antes que se anunciara la participación de Lady Gaga, el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, emitió un comunicado el domingo por la noche en el que la calificaba de "activista anti-fracking" cuyo apoyo a Biden es un "esfuerzo desesperado por generar entusiasmo".

Por otro lado Gaga, confirmó su apoyo a Joe Biden en sus redes sociales, recordando que solía visitar a su abuela en esa ciudad. “¡Los veo en el evento de Joe! Necesitamos todos los votos, hagan un plan para votar. Esta elección depende de ustedes”, escribió.

Biden, quien defendió la campaña "It's On Us" en la Casa Blanca para combatir el asalto sexual, presentó a Gaga por su interpretación de la canción nominada al Oscar, 'Til it Happens To You' en 2016, según informó CNN.

Durante una entrevista de "Tonight Show" con Jimmy Fallon en abril, Biden, quien se presentó ante Lady Gaga, expresó su admiración por la cantante y compartió que su canción favorita es 'Til it Happens To You'.

I AM SO EXCITED to be back in Pennsylvania! (Pittsburgh where I used to fly into to visit my grandma!). See you tomorrow at Joe’s rally! WE NEED EVERY VOTE PA - make a plan. This election depends on you! ❤️ #Biden #vote pic.twitter.com/K7WYuuoPrB — Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020

Por su parte la senadora Kamala Harris, hara su cierre de campaña por el cantente John Legend el cantante John Legend en la ciudad de Filadelphia.

Joe Biden y Kamala Harris pasarán casi toda la víspera electoral en diferentes puntos de Pensilvania, en una jornada intensa que pone de relieve la importancia que esa campaña da al estado en su estrategia para llegar a la Casa Blanca.

Cabe destacar que Pensilvania es uno de los estados más importantes para ganar las elecciones, por lo que si el ex vicepresidente se queda con este distrito, la reelección de Trump sería casi imposible.

Hasta el momento las encuestas dan ventaja a Biden en Pensilvania, pero la diferencia roza los 5 puntos, por debajo del margen de error de los sondeos, por lo que no puede cantar victoria.