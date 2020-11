Lady Gaga encanta con atuendo de mezclilla que marca su figura

Estados Unidos.- Lady Gaga encantó a todos al dejarse ver en un ajustado atuendo completo de mezclilla que marcó sus curvas a la perfección y con el que impuso tendencia, pues durante la primera década de los años 2000 este tipo de tela tuvo un gran auge en la industria de la moda, aunque con el paso de los años se ha convertido en un esencial para el guardarropa.

La excéntrica cantante anunció su llegada a Pennylvania, Pittsburgh, y recordó que cuando era muy pequeña solía ir a visitar a su abuela justo a ese lugar, sin dejar pasar la oportunidad, ahora que volvió a convertirse en el centro de atención, de invitar a sus fanáticos y seguidores a votar el en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos el 03 de noviembre.

"¡ESTOY TAN EMOCIONADA de estar de vuelta en Pennsylvania! (¡Pittsburgh, donde solía volar para visitar a mi abuela!). ¡Nos vemos mañana en el mitin de Joe! NECESITAMOS CADA VOTO PA: haz un plan. ¡Esta elección depende de ti!", compartió con sus seguidores en la descripción de la publicación que ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

En el video la vemos vistiendo un jumpsuit de cuerpo completo en mezclilla, con el que estilizó su figura a la perfección, mientras está en un estilo de balcón frente a un lado y utiliza ese característico cabello rubio claro que la ha visto crecer durante muchos años dentro de la industria del entretenimiento.

Ella ondea su cabello y alza una pierna, demostrando lo diva que es, recordando a todos que deben votar en las próximas elecciones, tal y como ella lo ha hecho en el pasado, cuando la vimos bajarse de su lujoso auto, mientras luce una playera y cubrebocas de su marca oficial y las botas que han definido la era de su nuevo disco, Chromatica, y deposita su voto en uno de los buzones de Estados Unidos para las boletas de votación. De fondo escuchamos el tema 'Babylon', perteneciente a su nuevo disco y sus fanáticos quedaron muy emocionados.

Asimismo, la estrella decide hacer reels y TikToks para motivar a sus fanáticos a votar en increíbles looks, ella compartió: "3 looks para ir a votar", mientras se deja ver en un atuendo cómodo conformado por una camiseta de la mercancía de su sencillo promocional 'Sour Candy', junto a BLACKPINK, un cubrebocas muy tecnológico, pues en la parte de la boca se lee "VOTE", un chocker rosa de picos y un maquillaje muy natural.

Posteriormente se lee: "Para influenciarte" y su look cambia a un atuendo color nude de dos piezas con el que luce hermosa vistiendo el cabello castaño, un bolso y lentes oscuros, cabe mencionar que a sus fanáticos les fascina verla con este color, por lo que está haciendo hasta lo imposible para motivar a todos a hacerlo.

Por último, pero no menos importante, viste un atuendo muy parecido al de su gira Born this way ball tour, durante la presentación de Scheisse, con el que hace una caminata de pasarela y luce fantástica, pues lleva un pantalón de vestir, botas altas, una excéntrica blusa que dice "VOTE" y el cabello recogido.

Por si fuera poco, la estrella de "A star is born" compartió recientemente un video utilizando distintos e icónicos atuendos que representan su carrera artística, mientras la escuchamos dar un importante discurso sobre el tema y al final comenta, que pese a que ha cambiado sus atuendos en pocos minutos, no ha cambiado su voz y quien es, por lo que sabe cual es su decisión sobre los candidatos a la gubernatura del país estadounidense.

La cantante hace un recorrido por todas sus eras musicales durante el video mencionado, por ejemplo, se deja ver en un atuendo de su era The Fame Monster, uno la era de The Fame, cuando se dio a conocer, otro de ARTPOP, que utilizó para la promoción de ese disco, con una peluca negra y ondulada con la que promocionó su era de música jazz junto a Tonny Bennett, Cheek to cheek.

También se dejó ver con el vestuario para estar en casa de Chromatica, con el que promoción los Video Music Awards 2020 y momentos después se le ve en su atuendo de la era Joanne, con el sombrero rosa y hasta la guitarra que utilizaba para sus presentaciones en vivo.