Lady Gaga enfrentaría demanda por plagio del tema Shallow

Lady Gaga ha cosechado gran éxito con el tema Shallow, canción principal de la banda sonora de la película A Star Is Born (Nace una estrella), cinta que protagoniza la cantante junto a Bradley Cooper. Shallow le valió a la Mother Monster un Globo de Oro y un Premio Oscar como Mejor canción original.

El portal Page Six asegura que Lady Gaga ha sido acusada por el compositor Steve Ronsen de plagiar una canción suya llamada Almost para crear su exitoso tema Shallow. ¿A caso Gaga enfrentará el mismo proceso que Katy Perry?

Supuestamente Steve Ronsen y su equipo de abogados amenazan con un demanda de “millones y millones” por haberle copiado una progresión de tres notas que aparecía en su canción Almost, publicada en el 2012 y que tenía menos de 300 reproducciones en las plataformas de streaming donde fue publicada.

El fragmento de la melodía que se pone en duda, que corresponde al verso “I’m falling” del tema Shallow, no ha parecido suficiente prueba de plagio al famoso abogado que ha contratado Lady Gaga, que ha dicho públicamente que esas tres notas aparecen en otras canciones muy conocidas publicadas anteriormente como Dust in the wind de Kansas (1978) y que, por lo tanto, la cantante no cederá.

"Muchas personas me llamaron la atención sobre que la canción Shallow suena como la mía. No busqué esto, ni siquiera he visto la película, admiro a Lady Gaga y solo quiero llegar al fondo de esto", comentó Steve Ronsen a ET Online.

Al respecto el abogado de Gaga ha manifestado ante esta amenaza de demanda por supuesto plagio:

El Sr. Ronsen y su abogado están tratando de ganar dinero fácilmente con la ayuda de un artista exitoso, es vergonzoso y está mal.

"Aplaudo a Lady Gaga por tener el coraje y la integridad para defender a los artistas exitosos que se encuentran en el extremo receptor de reclamos oportunistas como este. Si el Sr. Shirian continúa con el caso, Lady Gaga lo combatirá vigorosamente y prevalecerá. Le entregamos al Sr. Shirian una larga carta con los hallazgos de múltiples musicólogos líderes, cada uno de los cuales no encontró similitudes accionables entre las dos canciones. Incluso el propio musicólogo de Shirian reconoció que la progresión genérica de tres notas está presente en muchas otras canciones anteriores a la canción de su cliente".

Shallow fue escrita especialmente para la película "A Star Is Born" por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.