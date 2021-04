Lady Gaga es la imagen de la exclusiva champaña Dom Pérignon

Estados Unidos.- La cantante Lady Gaga reapareció en sus redes sociales para traer un importante anuncio para sus fanáticos y seguidores: ha colaborado con Dom Pérignon para crear una versión creativa de su clásica champaña a la que han nombrado "Queendom", desatando la emoción entre sus fanáticos.

Aunque los Little Monsters, como suelen ser nombrados sus fans, daban por culminada la era de Chromatica, disco que lanzó durante la pandemia y no logró promocionar como debía por la crisis sanitaria, Gaga parece retomar lo que dejó pausado al mostrar un look completamente fuera de este planeta.

A través de su perfil en Instagram, la cantante estadounidense de ascendencia italiana compartió una publicación para anunciar su colaboración con la marca de champán producida por Moët & Chandon y decirse completamente emocionada por esto.

"¡Estoy muy emocionada de anunciar mi colaboración con @domperignonofficial! Dom Pérignon y yo estamos impulsados por la necesidad de libertad creativa y emocionados de compartir "Queendom" contigo, ¡un universo artístico que creamos con mi querido amigo @nick_knight!", compartió la cantante en Instagram.

En la fotografía promocional podemos verla posando de frente y sosteniendo una botella gigante de "Queendom", la botella en la que ha colaborado, mientras utiliza un extravagante atuendo que hizo a todos recordar su gran excentricidad dentro de la industria musical.

Un estilo multicolor y asimétrico fue lo que cubrió el cuerpo de Gaga, mientras utiliza el cabello rosa y ondulado, uñas muy largas, anillos, aretes y un accesorio en la cabeza que simulan ser unos cuernos, haciendo que sus fanáticos se emocionen demasiado, pues parece que no todo está perdido con respecto a su nueva era musical.

Pero esto no lo es todo, Lady Gaga dio a conocer que también llegará un pequeño corto el 06 de abril para promocionar este producto de la mano con Nick Nnight, con quien anteriormente ya había trabajado creando fotografías que se volvieron icónicas en su carrera.

Por otro lado, Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, continúa trabajando con Ridley Scott en el filme "House of Gucci", donde da vida a Patrizia Reggiani y se espera que llegue a las salas de cine para noviembre de este mismo año.

