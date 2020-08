Lady Gaga hace historia en los MTV Video Music Awards 2020

Estados Unidos.- En medio de la pandemia mundial por coronavirus, sin público para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio, se llevaron a cabo los MTV Video Music Awards 2020 la noche de ayer en Nueva York, con fascinantes presentaciones y momentos que han pasado para la historia de la premiación.

Una de las artistas que ha logrado hacer historia una vez más en la premiación fue Lady Gaga, ya que la cantante estadounidense recibió el primer MTV Tricon Award, por su larga e inigualable trayectoria artística, en la que combina canto, baile y actuación. Muchos recordaron cuando Madonna hizo historia hace años con el primer Video Vanguard Award, el cual premia a músicos que han tenido un profundo impacto en la cultura pop.

Ahora, la historia se repite con Lady Gaga, logrando ser la primera estrella en recibir el MTV Tricon Award, pero esto no terminó ahí, la cantante pop también logró llevarse los Moon Men por Mejor Artista del Año, Mejor Canción y Mejor Colaboración, las dos últimas con Ariana Grande por 'Rain on me'.

Lady Gaga recibió el primer MTV Tricon Award. Foto: Instagram

Fracasé una y otra vez como actriz y en la música cuando era joven, trataba de regresar algo a través del servicio comunitario. Quiero compartir este premio con quienes están en casa esta noche. Quiero que se tomen un momento para honrarse por su valor", relató la artista al recibir uno de sus premios.

Durante la noche de premiación, Lady Gaga realizó una presentación en vivo con temas de su más reciente álbum, "Chromatica", la cantante inició con 'Chromatica II', siguió con '911', deleitó junto a Ariana Grande con 'Rain on me' y finalizó a piano con transición a puramente pop con 'Stupid Love'.

Lady Gaga utilizó un cubrebocas electrónico especial durante su presentación. Foto: Instagram

Todo esto fue realizado con sana distancia, las medidas preventivas y cubrebocas para todos, ella vistió un extravagante artefacto electrónico para cubrir su boca y nariz que funcionaba como un micrófono extensor de audio que captaba las ondas de audio y formaba con luces led los sonidos de su voz.

Ariana Grande y Lady Gaga interpretando 'Rain on me'. Foto: Instagram

Sin duda fue una noche llena de increíbles presentaciones, pero Gaga se convirtió en una de las artistas más habladas de la noche con varios millones de usuarios hablando sobre el tema en Twitter. Debido a su presentación, algunos de sus nuevos temas ascendieron en iTunes y las listas de popularidad musicales a tres meses del lanzamiento de "Chromatica".

Las presentaciones de los MTV VMAs

The Weeknd fue quien abrió los premios con su exitoso tema 'Blinding Lights', una presentación que también figura entre las favoritas de los televidentes y seguidores del cantante, de ahí siguió Miley Cyrus con su nuevo sencillo 'Midnight Sky', haciendo una impecable interpretación y una referencia a su pasado al subirse a una bola de disco gigante recordando el polémico video de 'Wrecking Ball'.

Miley Cyrus hace un guiño a su pasado en los VMAs. Foto: Instagram

Tras estrenar su álbum "Papi Juancho", Maluma cantó su tema 'Hawái', acompañado por bailarinas con cubre bocas y frente a un público dentro de sus vehículos, como si fuese un autoconcierto. La banda coreana BTS presentó su éxito 'Dynamite'y ganaron tres reconocimientos por 'On'.

BTS presentó su nuevo sencillo 'Dynamite'. Foto: Instagram

DaBaby cantó con Blind y Rockstar y Doja Cat fascinó a todos con una presentación futurista de 'Say So' y 'Like that'. El cierre estuvo a cargo de Keke Palmer, quien fue la host del programa, con 'Snack', su nuevo sencillo, CNCO con 'Beso' y Black Eyed Peas con 'Vida Loca' y 'I gotta feeling'.

