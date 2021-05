Lady Gaga hace llorar a sus little monsters con tremenda confesión: "me violó, me dejó embarazada"

Lady Gaga confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando tenía 19 años de edad y su agresor, fue un productor musical; asimismo la cantante y actriz estadounidense sorprendió al decir que productor de esta violación quedó embarazada. Estas revelaciones las hizo en la serie documental de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry, "The me you can't see", el cual aborda el estigma en torno a la salud mental.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante, contó que a sus 19 años de edad cuando ya estaba metida en la industria musical, "un productor me dijo 'quítate la ropa' y yo dije 'no' y me fui, me dijeron que iban a quemar toda mi música, y no dejaron de preguntarme y me congelé y yo...ni siquiera recuerdo".

Aunque Lady Gaga comprende la finalidad del movimiento #MeToo y que muchas personas se sientan cómodas con esto, ella no y por lo tanto, no dirá el nombre de su agresor, "no quiero volver a ver la cara de esa persona".

Esta traumática vivencia le dejó graves secuelas que afectaron su salud mental. Tuvo momentos en los cuales no podía sentir su cuerpo: "sentí un dolor total, luego me quedé adormecida". La cantante ganadora del Premio Óscar, manifestó que ese dolor que sentía era el mismo que cuando fue abusada sexualmente.

Era el mismo dolor que sentí cuando esta persona me violó y me dejó tirada en una esquina estando yo embarazada, cerca de la casa de mis padres, habían abusado de mí.

Tras su abuso sexual, Lady Gaga permaneció varios meses encerrada en un estudio de grabación. Por mucho tiempo su cuerpo se congelaba, pero no había ninguna razón física que lo explicara. "Tuve un brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica".

La protagonista de la película "A star is born (Nace una estrella)", hizo especial énfasis en que "la forma en que me siento cuando siento dolor, es como me sentí después de que me violaron".

Fue sometida a varias resonancias magnéticas y escaneos "y nunca encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda, no pude sentir nada, me disocié, es como si tu cerebro se desconectara y no supieras por qué nadie más está en pánico, pero estás en un estado de ultra paranoia".

Es realmente muy real sentir que hay una nube negra que te sigue a donde quiera que vayas, diciéndote que no vales nada y que deberías morir.

Lady Gaga manifestó que aún estaba en curso su colapso mental cuando aceptó su Premio Óscar en 2019 gracias a "Shallow" como "Mejor canción original".