Lady Gaga inuaugura Haus of Gaga, museo de atuendos de la cantante

Las Vegas, Nevada.- La cantante inauguró el museo donde serán exhibidos todos los excéntricos vestuarios que ha vestido durante su trayectoria.

‘’Haus of Gaga’’, es el nombre del museo que estará ubicado en el hotel Park MGM, en Las Vegas, lugar donde está presentando su programa de residencias Enigma.

El director de moda de la cantante, Nicola Formichetti, dio a conocer que que la exposición es un espacio en el que los fans podrán tener una experiencia completa en el mundo del estilo de la famosa.

El recinto cuenta con alrededor de 20 atuendos, más de 40 pelucas, accesorios y zapatos.

Se pretende que con la exhibición, los fans de la Mother Monster, experimenten los 10 años de carrera de su ídolo.

Cabe destacar que no solo se exhibirán muchos de los aspectos icónicos de Lady Gaga, sino que también se pondrán a subasta y el 100% de los ingresos de las subastas se destinarán a la Fundación Born This Way.