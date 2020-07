Lady Gaga lideran en las nominaciones de los MTV VMAs 2020

Estados Unidos.- Un éxito arrasador es el que ha tenido Lady Gaga desde el lanzamiento de su sexto material discográfico "Chromatica" el pasado 29 de mayo, con que estrenó dos sencillos; Stupid Love y Rain On Me junto a Ariana Grande, siendo este un tema que lidera en las listas de popularidad y se coloca como la colaboración favorita de este año.

Debido al éxito de ambas intérpretes han logrado liderar las nominaciones de este año en los premios MTV Video Music Awards, también conocidos como los VMAs, con nueve nominaciones cada una en distintas categorías, en las que se destacan como Video del año y Canción del año con Rain On Me.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La importante premiación estadounidense se llevará a cabo el 30 de agosto en Nueva York, según se anunció, esto sin público y sus nominaciones fueron anunciadas la tarde de este jueves 30 de julio, en donde se agregaron dos categorías diseñadas especialmente por la pandemia mundial por coronavirus, se trata de Mejor video musical desde casa y Actuación en cuarentena.

Lady Gaga y Ariana Grande dominan las nominaciones de este año. Foto: Instagram

Las nominaciones de Lady Gaga:

Artista del año

Rain On Me:

Video del año

Canción del año

Mejor colaboración

Mejor pop

Mejor coreografía

Mejor cinematografía

Mejores efectos especiales

Smile:

Mejor actuación en cuarentena

Nominaciones de Ariana Grande:

Rain On Me:

Video del año

Canción del año

Pop

Colaboración del año

Coreografía

Mejores efectos especiales

Arte y dirección

Cinematografía

Stuck with you:

Colaboración del año

Video desde casa

Después de Lady Gaga y Ariana Grande se encuentran Billie Eilish y The Weeknd con seis nominaciones cada uno y Taylor Swift con cinco menciones por su álbum "Lover", ya que el reciente y sorpresivo lanzamiento de "Folklore" estuvo fuera de plazo y por lo tanto no pudo ser candidato este año.

Los latinos en los VMAs

Este año, entre los latinos se encuentra J Balvin con cuatro nominaciones, tres a mejor video latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en "Ritmo (Bad boys for life)", asimismo, Nicki Minaj y Karol G son nominadas a Mejor video latino con su colaboración bomba "Tusa".

El Video del Año en los VMAs

Los candidatos a mejor videoclip del año este 2020 son, además de "Rain On Me": "Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Blinding Lights” de The Weekend, “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future ft. Drake y "Godzilla” de Eminem ft. Juice WRLD.

Por otro lado, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán por ser nombrados artista del año y llevarse el galardón del hombre astronauta a casa.

La decepción de los seguidores de esta premiación

Sin duda alguna, ha sido un año importante para muchas celebridades, sin embargo, estrellas como Dua Lipa, Selena Gómez y Harry Styles pasaron desapercibidas por la premiación de MTV, pues no obtuvieron ninguna nominación importante, lo cual ha hecho que sus seguidores muestren su descontento a través de las redes sociales.

Internautas se quejaron de las nominaciones de este año. Foto: Twitter

Siendo Dua Lipa quien lanzó uno de los álbumes más aclamados del año, "Future Nostalgia, no logró entrar entre las nominaciones importantes, solo en algunas técnicas, en donde hizo presencia con "Don't Start Now" y "Physical". Mientras que el lanzamiento de "Rare" de Selena Gómez y su éxito número uno "Lose you to love me" no lograron tampoco alguna mención en los premios.

Asimismo, Harry Styles, fue ignorado con "Fine Line" y sus exitosos sencillos y respectivos videos, mismos que, según algunos internautas, merecían por lo menos una nominación en esta premiación tan importante. Hasta ahora no se ha dado a conocer el motivo por el cual esto ocurrió entre las nominaciones, lo cierto es que los MTV VMAs siempre suelen ser firmes con sus decisiones y adecuados con sus nominaciones.

Te puede interesar:

Selena Gómez y el corsé transparente con el que se robó todas las miradas en los VMAs

MTV retransmitirá el legendario Unglugged de Nirvana este viernes

John Travolta confunde a drag queen con Taylor Swift en los VMAs