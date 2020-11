Lady Gaga luce sensacional como la imagen de Valentino y su nueva fragancia

Estados Unidos.- Una vez más Lady Gaga está en el ojo público tras convertirse en la protagonista de la nueva campaña de Valentino Beauty por el lanzamiento de su nueva fragancia de nombre "Voce Viva", para la que la cantante grabó algunos anuncios y posó para algunas fotografías luciendo espectacular, ya que muestra una nueva faceta y demuestra ser un artista muy versátil.

Una vez más la cantante ha sorprendido a todos, ya que podemos verla luciendo un maquillaje muy al natural en un increíble vestido rosa con un peinado sencillo, pero elegante y una imagen que ha cautivado a todos, por lo que la fragancia ha logrado muy buenas ventas a nivel mundial.

"Un mundo inclusivo donde todo el mundo, independientemente de cómo sea, tiene cabida", se puede reconocer la filosofía de la nueva fragancia de Valentino Beauty que lleva por nombre "Voce Viva". El resultado con Lady Gaga como protagonista de la campaña ha sido espectacular.

La colaboración con el director artístico de a Maison Valentino, Pierpaolo Picciole, y el director residente de Los Ángeles, Harmony Korine, ha ido de maravilla. Según lo ha comentado el mismo Piccioli, la nueva fragancia "Es una celebración de igualdad, un homenaje a una generación sin limitaciones".

En el mensaje del comercial escuchamos "My voice, my strength" ("Mi voz, mi fortaleza"), lo que se busca llegar a millones de mentes en el mundo a través de Lady Gaga, una de las estrellas más reconocidas e importante dentro de la industria musical, pero también de la actoral, ya que ha logrado convertirse en una aclamada actriz gracias a su participación en la serie "American Horror Story: Hotel" y la película "A star is born", la última al lado de Bradley Cooper.

Gaga quiere conseguir que todo el mundo sea consciente de que con su voz puede llegar a donde sea, compartiendo sus valores, la diversidad y la importante forma de ver la vida, sin duda alguna, un grito por la inclusividad, el respeto y la celebración de la diversidad.

Mi voz es lo que me representa, lo que hace que las personas me escuchen, la declaración de mi personalidad. La voz es algo vivo, posee su propia esencia. Es una fuerza de la naturaleza. Y la naturaleza es poderosa, por lo que es importante saber usarla adecuadamente", declaró Lady Gaga en medio de la campaña publicitaria de la nueva fragancia que promociona junto a Valentino Beauty.

El encargado de dirigir el corto del perfume de Valentino ha sido Harmony Korin, quien retrató a una Lady Gaga más natural y madura interpretando una fascinante versión acústica del tema 'Sine from above', perteneciente a su más nuevo material discográfico de nombre "Chromatica", siendo al lado de Elton John interpretada la versión original y más rítmica.

Pero no es una casualidad que la artista haya elegido esta canción como la protagonista del video, pues ella relata en ella cómo su voz y la música le dieron fuerzas para ser quién es hoy en día y cómo ella misma asegura haber "sanado su corazón" gracias a lo que ha logrado.

Lady Gaga luce sensacional como la imagen de Valentino y su nueva fragancia. Foto: Instagram

Previo a esta colaboración, Valentino lanzó junto a otros artistas la campaña Born in Roma con un video en el que también se involucran los famosos fotógrafos holandeses Inez & Vinoodh, que justamente han sido fieles colaboradores de Lady Gaga desde hace algunos años, pues se encargaron en su mayoría de la estética y el trabajo creativo de su era "ARTPOP", promocionada en 2013.

El perfume "Voce Viva" puede ser adquirido a través de la página oficial de Valentino o en distintas tiendas departamentales, esto en tres distintas presentaciones; 100 mililitros, 50 y 30, cada una con precios como 84.99 euros, 64.99 y 49.99 respectivamente, lo que serían alrededor de $2,000, $1,500 y $1,200 pesos mexicanos.