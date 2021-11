Lady Gaga muestra su cuerpo al natural en Vogue Italia, en vísperas del estreno de "House of Gucci"

La cantante y actriz estadounidense Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, engalana la portada del mes de noviembre de la revista Vogue Italia (la "biblia de la moda") y en el mes de diciembre, estará en la portada de Vogue UK. A través de sus redes sociales la también activista y diseñadora de modas, publicó varias de las fotografías incluidas en las publicaciones antes mencionadas.

Una de las fotos con las cuales Lady Gaga ha causado gran sensación entre sus millones de seguidores, es donde aparece al natural, mostrando su cuerpo tal cual es, mandando un gran mensaje de amor propio a sus "little monsters".

La fotografía al desnudo de Lady Gaga, así como las demás que forman parte de esta edición de noviembre, estuvieron a cargo de Steven Meisel, colaborador histórico de Vogue Italia.

Lady Gaga al natural para Vogue Italia.

Estas fotografías de Lady Gaga para Vogue Italia, llegan en vísperas del estreno de la película "House of Gucci", donde la actriz de 35 años de edad interpreta a Patrizia Reggiani, quien en 1995 hizo matar a su exmarido Maurizio Gucci, fundador de la famosa marca de lujo italiana.

En la entrevista que Gaga tuvo para la versión italiana de Vogue, manifestó que "House of Gucci" fue la experiencia de su vida: "porque cada minuto, cada día, pensaba en mis antepasados en Italia y en lo que tenían que hacer para darme una vida mejor".

Quería que estuvieran orgullosos y por eso elegí interpretar a una mujer real, no la idea de una mujer mala.

Lady Gaga, la reina del estilismo.

La cantante de temas como "Bad romance", "Rain on me", "Poker face" y muchas más, dejó muy en claro que con su personaje de Patrizia Reggiani, no quiere festejar "a una persona capaz de cometer un asesinato", pero si quiere rendir homenaje a las mujeres que han aprendido a sobrevivir a lo largo de la historia y a las consecuencias más desagradables del sufrimiento.

"Espero que las mujeres vean la película y que se recuerden a sí mismas, que hay que pensar detenidamente sobre el hecho de que las personas que se sienten lastimadas, luego lastiman a otras y es peligroso".

La película "House of Gucci" está dirigida por el cineasta británico Ridley Scott y esta basada, en el libro "The House of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour and greed", escrito por Sara Gay Forden. Narra el asesinato del diseñador Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

"House of Gucci" tendrá su estreno en las salas de cine en México el próximo 25 de noviembre.