Lady Gaga no se enoja y felicita a quienes sí están nominados al Óscar

Lady Gaga de 35 años de edad, lejos de no quedar nominada en los Óscar por su participación en La Casa Gucci, se siente muy feliz por sus colegas que sí quedaron en diversas categorías, pues la famosa siempre ha demostrado el cariño y empatía que siente por sus compañeros de trabajo.

Frederick con quien Lady Gaga ha trabajado varios años fue nominado a los Óscar y como era de esperarse la intérprete de Telephone de inmediato subió una foto muy conmemorativa a lado de su amigo a quien le dedicó unas palabras llenas de admiración y respeto, pues considera que se lo tiene bien merecido.

No podría estar más feliz por un hombre al que llamo mi hermano, con quien he trabajado durante los últimos 15 años, @fredericaspiras, por su nominación en Makeup & Hairstyling para House of Gucci. Frederic fue mágico, preciso y dedicado durante los meses previos al rodaje y durante la filmación. Preparó docenas de pelucas durante meses y meses, e hizo al menos un año de preparación, escribe la artista.

Y es que cuando se trata de alabar a alguien Lady Gaga de inmediato saca las mejores frases para hacer sentir cómodas a las personas, pues tiene mucho afecto que dar, incluso en una ocasión Salma Hayek lo dijo en una entrevista la primera vez que la conoció.

"Es un genio viviente y Freddie, todos estamos muy agradecidos de estar cerca de tu talento, creatividad y generosidad de espíritu. Sigues mostrando tu ADN artístico, tu plan, tu visión y tu profunda conexión con tu familia que te impulsa a la excelencia en todo momento", continuó Lady Gaga en redes.

Hay que mencionar que a muchos se les sigue haciendo extraño que Lady Gaga no quedará nominada pues su papel como Patrizia Reggiani en La Casa Gucci fue espectacular, además su historial como actriz ha crecido demasiado, por lo que a sus fans les parece extraño que no entró a ninguna categoría.

Lejos del drama de los Óscar la también compositora deja en claro que eso no le afecta y prefiere seguir creciendo en el mundo de la actuación.

