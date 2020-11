Estados Unidos.- No sólo en el ámbito musical ha logrado gran éxito, Lady Gaga ha logrado excelentes críticas en el Séptimo Arte y ahora se ha hablado sobre su regreso a la pantalla grande después de A Star is born, película que protagonizó junto Bradley Cooper.

De acuerdo con información de un medio especializado en el tema de nombre Collide, la cantante estadounidense Lady Gaga estaría en algunas negociaciones para protagonizar la película "Bullet train", un filme en el que podría compartir créditos con Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Bryan Tyree Henry y Andrew Koji.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Este proyecto sería el segundo más importante en su carrera después de la película musical y romántica A Star Is Born estrenada en octubre de 2018. El filme está dirigido por el cineasta David Leitch y supone una adaptación de la famosa novela Maria Beetle, del autor japonés Kotaro Isaka.

En las últimas horas ha trascendido que la película contaría con un reparto estelar en una producción llena de misterio e intriga, en donde los protagonistas tendrán que compartir tren mientras recorren la geografía del país nipón y al mismo tiempo repasan los detalles de sus respectivos asesinatos.

Lady Gaga podría compartir créditos con Brad Pitt en nueva película. Foto: Instagram

Recordemos que no es el único filme en negociaciones, ya que grandes figuras de Hollywood como Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto se encuentran hablando de su incorporación al filme de "Gucci", una potente película que está preparando Ridley Scott con guion de Roberto Bentivegna y con Lady Gaga como la protagonista.

De acuerdo con información del portal Deadline, según MGM también está en conversaciones con Jack Huston y Reeve Carney para que se sumen al nuevo proyecto cinematográfico que relatara la historia sobre el asesinato de Maurizio Gucci, un importante y destacado miembro de la familia que creó la famosa marca italiana de moda.

Para Lady Gaga "Gucci" será la primera cinta después de su triunfal y aclamado debut en "A Star is Born", película que protagonizó junto a Bradley Cooper en 2018. La intérprete se llevó el Óscar a la Mejor canción original por 'Shallow' y estuvo nominada a Mejor actriz, premio que finalmente fue ganado por Olivia Colman en "The Favourite".

La cantante y actriz dará vida en el proyecto a Patrizia Raggiani, quien fue condenada a 26 años de prisión por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci. Raggiani siempre defendió su inocencia y un tribunal de Milán decretó su libertad en 2017.

Lady Gaga también participaría en una película inspirada en los "Gucci". Foto: Instagram

¿Quién era Mauricio Guzzi?

Maurizio Gucci fue nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci y dirigió la marca de 1983 a 1993, su asesinato causó gran conmoción en la sociedad italiana y la industria de la moda. La película basada en los Gucci contará con guion Roberto Bentivegna y estará basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder Madness, Glamour and Greed", de Sara Gay Forden.