Lady Gaga protagonizará filme del asesinato de Maurizio Gucci

Lady Gaga volverá a la gran pantalla, no con una secuela de A Star Is Born, como sus Little Monsters lo desean, sino con un nuevo e increíble proyecto cinematográfico dirigido por Ridley Scott.

Dicho proyecto abordaría la historia del famoso heredero de la marca Gucci, Maurizio Gucci, y Lady Gaga interpretaría a Patrizia Reggiani, conocida como la Viuda Negra de Italia.

La ganadora del Grammy y el Oscar por A Star Is Born, ya trabaja en los primeros movimientos del filme para darle vida a Patrizia, quien fue condenada por ordenar el asesinado de su esposo Maurizio, nieto de Guccio Gucci, fundador de la lujosa casa de modas.

Reggiani, quien fue condenada a 16 años de prisión es también conocida como Lady Gucci, un nombre muy parecido al de Stefani Germanotta, quien es mundialmente conocida bajo el nombre artístico de Lady Gaga.

La cinta abordaría la vida de la víctima de Gucci, desde sus inicios hasta su asesinato y la vida en prisión de Lady Gucci, será dirigida por Ridley Scott junto a su esposa Giannina Scott, además el guión está en manos de Roberto Bentivegna.

Esta sería otra gran oportunidad de Lady Gaga para continuar en el ámbito actoral, pues aunque el fuerte de la cantante es la música y el baile, ha demostrado que la actuación es otro de sus grandes atributos, pues esto le mereció distintos y famosos premios, como Golden Globes, Grammys y Oscars.

Lady Gaga comenzó oficialmente su carrera en la actuación al participar en 2015 en American Horror Story: Hotel, en donde interpretó a The Countess, tuvo una segunda aparición en la franquicia para la versión de Roanoke y algunos personajes de relleno en películas como Machete Kills y Sin City.

Su mayor actuación hasta el momento es el de Ally, la joven estrella creciente de A Star Is Born.