Estados Unidos.- Cerca de terminar el año, este lunes 13 de diciembre arranca la temporada de premios con los Golden Globes 2022 que buscan reconocer a lo más destacado del cine y la televisión. Quien logra su quinta nominación es Lady Gaga por su actuación en House of Gucci.

La actriz estadounidense fue nominada a Mejor actriz en una película del género drama por su maravilloso papel como Patrizia Reggiani en el nuevo filme de Ridley Scott que cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci a manos de su exesposa, la conocida como "Viuda negra", interpretada por Gaga.

En la nominación, Lady Gaga compite contra Jessica Chastain por The eyes of Tammy Faye; Olivia Colman por The lost daughter; Nicole Kidman por Beind the Ricardos y Kristen Stewart por su papel en Spencer, todas con interpretaciones de gran impacto en la pantalla grande.

Lady Gaga recibe una nominación a los Golden Globes por House of Gucci

House of Gucci logró convertirse en todo un éxito de taquilla, desde su lanzamiento no ha hecho nada más que juntar a cada vez más visitantes a cines alrededor del mundo para deleitarse con las fenomenales actuaciones junto a un elenco de lujo.

Junto a Lady Gaga participan estrellas como Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Sama Hayek, Camile Cottin, Jeremy Irons, Jack Huston y muchos más. A nivel mundial, House of Gucci se estrenó el 25 de noviembre del presente año, convirtiéndose en uno de los lanzamientos de mayor éxito este 2021.

Comentarios divididos se han desatado en redes sociales, donde los admiradores de Lady Gaga aseguran que hizo un gran papel para la película de la familia Gucci, mientras que otros consideran que hubo otras actrices que debieron figurar en la categoría en su lugar.

