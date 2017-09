Esta enfermedad le provoca fuertes dolores a Lady Gaga

En una parte de “Gaga: Five Foot Two”, que se presentó en el Festival de Toronto y se estrenará en Netflix el 22 de septiembre, la intérprete dejó ver cómo lidia en su vida cotidiana contra el dolor.

Además, en su cuenta de Twitter confirmó que padece dolor crónico, un tema del que había hablado desde hace años, pero sin poner nombre al padecimiento.

@lanotta_studio this jacket felt like wearing angel wings, i felt ready for lift off for the premiere. Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 3:33 PDT

El pasado agosto compartió una imagen de ella bajo tratamiento médico y señaló “teniendo un día frustrante con dolor crónico, pero me siento bendecida de tener doctoras tan fuertes e inteligentes”.

La fibromialgia es un padecimiento que causa dolor muscular generalizado. También provoca fatiga, sueño y problemas de memoria.

Morning after the premiere. What a night. Was utterly speechless after I watched it. What an absolutely humbling day. Thank you @digitalperm for making this film #TIFF Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 3:27 PDT

¿QUE ES LA FIBRIOMIALGIA?

La fibromialgia es un padecimiento frecuente que afecta predominantemente a las mujeres y está relacionada con el estrés físico o emocional.

Los núcleos de las fibras nerviosas delgadas que transmiten dolor están alojados en unos ganglios ubicados a los largo de médula espinal. En estos ganglios las señales derivadas del estrés se pueden convertir impulsos dolorosos.

Allí hay unos canales de sodio que facilitan la percepción del dolor. Se han encontrado que las pacientes con fibromialgia grave, tienen alteraciones genéticas de estos canales de sodio, condición que las podría hacer vulnerables a percibir dolor sin que haya daño en el cuerpo.

Este cúmulo de investigaciones sugiere que el sistema de respuesta al estrés de las personas con fibromialgia está estropeado. Esta anormalidad provoca dolor crónico y las otras molestias en diversas partes del cuerpo.

SERIE EN NETFLIX

Un año en la vida de la mujer que hay detrás de la artista y su glamour, eso es lo que ofrece el documental "Gaga: Five Foot Two", producido por Netflix y dirigido por Chris Moukarbel, que se estrenará en el Festival de Cine de Toronto (Canadá).

Un documental "íntimo y sin restricciones" que se emitirá en la plataforma televisiva el 22 de septiembre y que busca mostrar cómo es Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante neoyorquina, informó hoy en un comunicado Netflix España.

#GagaFiveFootTwo Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 5:37 PDT

El manager de la cantante, Bobby Campbell, asegura en la web oficial de la también actriz que está "emocionado porque la gente pueda conocer realmente a la mujer" con la que trabaja cada día. "Es una de las personas más trabajadoras, más genuina y verdaderamente divertida del mundo", agrega.

Moukarbel ("Banksy Does New York") ahonda en los dramas de sus relaciones personales, sus problemas de salud, su relación con sus amigos más cercanos o en cómo ha superado sus inseguridades, un "duelo entre la vida como una superestrella y la de una mujer normal".

Still can hear the applause and taste the sweat of the show. Thank you monsters for changing my life and continuing grow in size with such a beautiful vision for the world: one filled with love. Fenway Park 9/1 #joanneworldtour #tour #musician #ladygaga #gaga Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 3:15 PDT

"Es un momento curioso cuando te invitan a estar en el 'backstage' y puedes presenciar la cruda realidad detrás de un individuo, aún más cuando esa persona es una de las figuras públicas más reconocibles, influyentes y buscadas de la cultura actual", afirmó la vicepresidenta de Documentales Originales en Netflix, Lisa Nishimura.

Un documental que se ha podido hacer por el "extraordinario acceso personal" permitido por Lady Gaga, lo que ha posibilitado al equipo ser testigos de "su valentía, vulnerabilidad y verdadera devoción a su arte", en palabras de Heather Parry, de la productora Live Nation.

#GagaFiveFootTwo Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 10:38 PDT

A sus 31 años, Lady Gaga es una de las artistas más populares del mundo. Tras su primer álbum, "The Fame" (2008), ha publicado otros cuatro trabajos, de los que ha vendido más de 30 millones de copias, con canciones como "Bad Romance", "Alejandro", "Born This Way", "Judas" o "Do What U Want".

THRILLER DE LA SERIE

"Gaga: Five Foot Two" tuvo su avant premiere este 8 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y en el contenido del documental se muestra durante ocho meses a la famosa cantante mostrando desde la preparación de sus shows hasta sus salidas al supermercado, pasando por sus momentos más íntimos.

Con información El Universal

