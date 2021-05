Lady Gaga revela que tuvo un 'brote psicótico total' tras ser abusada y quedar embarazara a los 19 años

Estados Unidos.- Lady Gaga rompió a llorar al recordar el terrible momento en que fue abusada por un productor musical, y quedó embarazada a la edad de 19 años, por lo que sufrió un 'brote psicótico total', reveló en el programa de Oprah Winfrey y el príncipe Harry The Me You Can't See.

La cantante, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, dijo que tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y el productor e quien no reveló el nombre, le dijo que se quitara la ropa, sin embargo ella se negó y se fue.

Me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me quedé paralizado y yo ... ni siquiera lo recuerdo, dijo Gaga

Aunque la estrella e 35 años, ya ha hablado del abuso que sufrió, sin embargo, manifestó que la situación a la que se enfrentó la dejó sufriendo un trastorno de estrés postraumático.

Al recordar cómo se desencadenaron recuerdos traumáticos durante una visita al hospital cuando fue atendida por un psiquiatra, dijo:

“Primero sentí un dolor total, luego me quedé entumecida. Y luego estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina.

En la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Porque me habían abusado. Estuve encerrado en un estudio durante meses.

También aseguró que tuvo un brote psicótico total, y durante un par de años, “no fui la misma chica”, dijo la interprete e "Born This Way".

Afirmó que la forma en que se siente cuando siento dolor es como se sintió después de ser abusada. “Me han hecho tantas resonancias magnéticas y exploraciones en las que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda ".

Lady Gaga rompió a llorar al recorar. Foto: Captura Apple TV +

La ganadora del Grammy y el Oscar, dijo que durante 7 años se guardó el ataque para sí misma, pues no sabía como pensar y aceptarlo el hecho e haber sido abusada.

Asimismo, dijo que pensó que era su culpa, explicó para en el programa, cómo pensaba que la agresión sexual fue su culpa y por qué lo ocultó: "Después de que sucedió, dije '¿Pero qué hice en mi vida para traer esto sobre mí?'

Había una especie de culpa tal vez religiosa que se le atribuía por haber inspirado de alguna manera la violencia.

Por la forma en que me visto y la forma en que soy provocativa como persona, pensé que me lo había provocado de alguna manera, que era mi culpa

La cantante y compositora, afirma que el abuso fue algo que cambió su vida. Cambió quién era yo por completo. Cambió mi cuerpo, cambió mis pensamientos".

La serie documental de Apple TV + presenta a celebridades y al propio príncipe Harry, discutiendo sus batallas con la salud mental.

Gaga le dijo públicamente a Howard Stern por primera vez en una entrevista de 2014 que había sido violada por un productor 20 años mayor que ella, y dijo que inspiró su canción de 2013 "Swine", según informó Associated Press.