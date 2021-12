¿Lady Gaga será una superheroína de Marvel Studios? Esto contestó la actriz y cantante

Estados Unidos.- Era 2018 cuando Lady Gaga hacía su debut en el cine con la película A star is born al lado de Bradley Cooper, momento en el que comenzaron rumores de que Marvel Studios la buscaba para dar vida a Emma Frost, una superheroína de la franquicia y ahora, con el estreno de House of Gucci vuelven a hacerse presentes.

El gran éxito que ha logrado la actriz y cantante estadounidense en tan sólo dos lanzamientos importantes ha hecho que el mundo entero se cuestione si realmente le dará la oportunidad a los famosos estudios para convertirla en un importante personaje.

Cabe mencionar que hasta el momento el personaje para el que se contempló a Gaga todavía no sale a la luz en el Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que es probable que no encuentren a la indicada hasta el momento, así que, durante una entrevista, fue cuestionada al respecto.

Fue durante una entrevista para el tour de promoción de su nueva película al lado de Adam Driver, en donde la estrella del pop fue cuestionada sobre la posibilidad de meterse en el papel de una superheroína y ella sólo no descartó esto, ni mucho menos le cerró la puerta, pero sí que busca que sea algo muy especial.

Al ser cuestionada, Lady Gaga contestó que: "podría hacerlo", sin rechazar la oportunidad, sin embargo, puso sus condiciones. "Es muy difícil para mí decir que no haría algo. Creo que sobre todo no estoy interesado en hacer cosas que, en última instancia, no tienen algo significativo que decir".

La cantante y actriz estadounidense deja en claro que podría hacer el papel de una superheroína en el cine, pero la condición es que tenga algo significativo que mostrarle al mundo, que siempre ha sido su motivación para hacer cine y sus papeles hasta ahora lo han demostrado.

Así que será cuestión de tiempo averiguar si Lady Gaga incursionará en el mundo de los superhéroes, que podría ser tanto en un futuro cercano como lejano y sus fieles fanáticos están impacientes por saber qué es lo que hará la cantante, ya que anhelan ver una nueva faceta en la actuación en su carrera como actriz.

